Manchester City: Foden lance le choc face au PSG avec un message pour Mbappé

Auteur du but de la victoire et de la qualification face au Borussia Dortmund ce mercredi soir en quart de finale de la Ligue des champions, Phil Foden a publié un petit message à destination de Kylian Mbappé. Les deux joueurs s'affronteront en demi-finales de la C1.

La demi-finale entre le Paris Saint-Germain et Manchester City est déjà lancée. Elle a en tout cas débuté dans la tête des joueurs, et notamment dans celle de Phil Foden. À peine vingt minutes après le coup de sifflet final face au Borussia Dortmund (2-1), le milieu de terrain des Cityzens publiait un message sur ses réseaux sociaux.

"Kylian Mbappé, es-tu prêt?", a écrit Foden à destination du buteur parisien. Foden, 20 ans, a une nouvelle fois délivré Manchester City ce soir. Lors du match aller, l'Anglais avait offert la victoire à son équipe dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Ce soir, Foden s'est encore mué en bourreau de Dortmund, en tuant les espoirs des Allemands d'une belle frappe à quinze minutes de la fin du match.

Foden a égalé Mbappé

En marquant à l'aller et au retour, Foden est devenu le deuxième joueur de l'histoire de moins de 21 ans à marquer dans les deux matchs d'un quart de finale de C1 après... Kylian Mbappé. Comme Foden, le champion du monde français avait réalisé cette performance face à Dortmund en 2017 avec Monaco.

Foden et Mbappé se retrouveront donc pour le match aller au Parc des Princes entre City et le PSG, le 27 ou 28 avril prochain. Une confrontation entre deux des équipes archi-favorites à la victoire finale au début de la compétition. Un match que les supporters parisiens attendent impatiemment pour prendre leur revanche sur l'élimination en quart de finale de l'édition 2016. À l'époque, Foden et Mbappé n'avaient pas encore débuté en professionnels.

