Ligue des champions: Henry choisit Mbappé plutôt que Haaland

Thierry Henry donne toujours sa préférence à Kylian Mbappé plutôt qu’à Erling Haaland dans le jeu des comparaisons qui opposent les deux jeunes superstars actuelles du football mondial.

Après Messi-Ronaldo, le duel à distance entre Mbappé et Haaland est bien parti pour durer. Mardi soir, les deux nouvelles stars du football mondial se sont encore répondus à distance avec un doublé chacune lors de leur match respectif. Mbappé a mené Paris vers la victoire face à la Juventus (2-1) alors qu’Haaland a mis Manchester City sur les rails d’un large succès sur le terrain de Séville (0-4). De quoi alimenter les débats sur le meilleur des deux, comme ce fut le cas sur le plateau de CBS Sport.

"Mbappé peut créer et finir. Haaland ne crée pas, il finit."

Thierry Henry, meilleur buteur de l’histoire en équipe de France, a pris le parti de son compatriote, qui lui est souvent comparé depuis le début de sa carrière. "Mbappé peut créer et finir, a analysé l’ancienne idole d’Arsenal. Haaland ne crée pas, il finit. Mbappé peut jouer à droite et à gauche. Il peut jouer dans l’axe. Haaland ne peut jouer que dans l’axe. C'est un joueur magnifique et avec lui, ils peuvent gagner la Ligue des champions. Pour l'instant, Mbappé a toujours mon vote."

Depuis le début de saison, l’international français a trouvé le chemin des filets à neuf reprises. Madrid, il est devenu le plus jeune joueur à atteindre a barre des 35 buts en Ligue des champions (à 23 ans et 8 mois, mieux que Messi à 23 ans et 10 mois). De son côté, Haaland est devenu le joueur à atteindre le plus rapidement la barre des 25 buts. Il n’a eu besoin que de 20 rencontres pour cela, contre 63 pour Cristiano Ronaldo eet 42 pour Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Le Français a manqué plusieurs occasions en seconde période et confirme avoir encore des axes de travail. " Il y en a beaucoup, on doit plus insister sur le fait d’instaurer notre jeu dans le camp adverse, essayer d’accentuer nos temps forts, essayer aussi d’avoir un certain bloc qui ne soit pas trop large pour pouvoir fermer les angles de passe et pouvoir courir le moins possible et défensivement aussi, a-t-il énuméré. Quand on a des temps faibles, il ne faut pas qu’il soit trop faible. Il ne faut pas qu’on soit trop bas. Il ne faut pas que les gens sentent qu’on est en danger et c’est plein de choses comme ça qu’on doit bosser. Mais c’est le début de saison, on va continuer à travailler même si là maintenant il y a des matchs tous les trois jours mais je pense que si on continue à travailler, on va être dans le vrai."