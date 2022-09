PSG-Juventus: rentrée européenne réussie pour Paris grâce à Mbappé

Kylian Mbappé a signé un doublé express pour lancer le Paris Saint-Germain vers une belle victoire contre la Juventus (2-1) ce mardi au Parc des Princes en Ligue des champions. Paris a impressionné face des Bianconeri un ton en-dessous mais qui ont fait douter les Parisiens après un but de Weston McKennie.

L’affiche des grands soirs a donné lieu à un grand spectacle. Dès l’entrée en lice des deux équipes, les supporters du Paris Saint-Germain ont donné le la avec ambiance incandescente dans le kop. Comme galvanisés par cet accueil fantastique, les joueurs de Christophe Galtier ont livré une très grosse performance pour s’imposer contre la Juventus (2-1) lors de la première journée des poules de la Ligue des champions. Ciblé par une polémique autour du char à voile et d’un manque de considération écologique, Kylian Mbappé a répondu à ses détracteurs par un doublé.

"On n’a pas forcément eu deux visages mais c’est vrai qu’il y a une petite différence entre les 35 premières minutes et la deuxième période. On est au mois de septembre et on savait déjà avant que l’on avait quelques lacunes et que l’on doit travailler. On est content d’avoir gagné ce premier match, a estimé Kylian Mbappé au micro de RMC Sport après le coup de sifflet final. [Mon raté sur le 3-0?] J’ai raté beaucoup de buts dans ma vie, je vais en rater encore beaucoup et je vais en marquer beaucoup. Ce sont des faits de jeu. On joue et on passe vite à autre chose parce que sinon c’est comme cela qu’on pénalise notre équipe. Ce n’est pas en ratant mais en pensant aux ratés. On a des choses à travailler, c’est normal, c’est la Ligue des champions. Si c’était facile on l’aurait déjà gagnée."

>> PSG-Juventus (2-1)

Mbappé en grande forme et très proche du record de Cavani

Très attendu après son départ avorté au Real Madrid, Kylian Mbappé a rappelé pourquoi le PSG avait tout fait pour prolonger son contrat. Après seulement quelques minutes de jeu, l’attaquant français a bénéficié d’une superbe ouverture de Neymar pour marquer son premier but du soir.

Toujours aussi inspiré en ce début de saison, le Brésilien a sorti une inspiration géniale et trouvé Kylian Mbappé d’une superbe louche. Plus rapide que la crhnière turinoise, le Français a fusillé Mattia Perin d’une belle reprise de volée (1-0, 5e).

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c’est sur RMC Sport

Dominateurs et rarement inquiétés par la Juve de Massimiliano Allegri, les Parisiens ont encore accéléré au cours de la première période. Et sur un joli mouvement collectif ponctué d’un une-deux entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, le Marocain a centré vers l’attaquant. D’une nouvelle reprise de volée, comme instinctive, le Français de 23 ans s’est offert un doublé (2-0, 22e).

En inscrivant ses 28e et 29e buts avec le PSG en Ligue des champions, Kylian Mbappé s’est encore approché du recordman parisien. Le champion du monde 2018 n’est plus qu’à une réalisation d’Edinson Cavani en C1 (30 buts).

McKennie a redonné espoir à la Juve…après une (petite) erreur de Donnarumma

Et le record de l’Uruguayen est passé tout près d’être égale par le phénomène tricolore au retour des vestiaires. Après un joli grand pont aérien dans sa propre moitié de terrain, Lionel Messi a lancé Kylian Mbappé sur l’aile.

Au terme d’un rush supersonique, le Français s’est retrouvé dans la surface turinoise pour une balle de 3-0 face à Mattia Perin. Mais plutôt que de servir Neymar, seul au second poteau mais qu’il ne semble pas avoir vu, Kylian Mbappé a envoyé une mine dans le petit filet extérieur (2-0, 51e).

Assez peu dangereuse jusque-là, la Juventus a ensuite profité d’une demi-occasion pour y croire. Comme pour punir le raté du PSG, Weston McKennie a marqué de la tête sur un corner (2-1, 53e). La très mauvaise appréciation de Gianluigi Donnarumma sur cette action risque encore de relancer la concurrence avec Keylor Navas.

Fort heureusement pour le PSG, Gianluigi Donnarumma s’est bien rattrapé quelques minutes. Le PSG a paru s’endormir et a un peu joué à se faire faire. Trouvé sur un bon centre dans la surface francilienne, Dusan Vlahovic a placé une belle tête mais le gardien italien a sorti une belle horizontale pour éloigner le danger et rassurer ses coéquipiers (2-1, 56e).

Une première victoire historique du PSG

Après avoir laissé passer l’orage, le Paris Saint-Germain a su tenir et décrocher une précieuse victoire en vue d’une qualification pour les huitièmes de la Ligue des champions. En-dessous, la Juventus n’a rien montré ou presque mais a su profiter d’un léger flottement des joueurs de Christophe Galtier au retour des vestiaires pour les faire douter.

Benfica occupe la place de leader de ce groupe H à la faveur d’une meilleure différence grâce à sa performance contre le Maccabi Haïfa (2-0). Mais l’essentiel est là pour Paris, le club francilien a battu la Juventus pour la première fois de son histoire.

Surtout, et qu’importe si tout n’a pas été parfait, le PSG a débuté sa campagne européenne par un succès important face à un concurrent direct. Pour se rapprocher d’une qualification pour la phase finale de C1, il faudra au moins faire aussi bien le 14 septembre prochain (en direct sur RMC Sport 1) lors de son déplacement sur la pelouse du Maccabi à Haïfa.