PSG-Juventus: "Gagner dans la difficulté fait grandir une équipe", rappelle Galtier

Le PSG s’est imposé face à la Juventus, mardi, pour son entrée en lice en Ligue des champions (2-1). Après un récital en première période, ponctué d’un doublé de Kylian Mbappé, les Parisiens ont été bousculés par la Vieille Dame après la pause. De quoi leur permettre de progresser, d’après Christophe Galtier.

Ils ont d’abord régalé le Parc des Princes. A l’image du joli doublé de Kylian Mbappé, bien servi par Neymar et Achraf Hakimi, le PSG a livré une première période de haute volée face à la Juventus, mardi, pour son entrée en lice en Ligue des champions (2-1). Dans ce choc du groupe H, les Parisiens ont longtemps semblé intouchables face à une Vieille Dame totalement apathique. Mais les joueurs de Massimiliano Allegri sont revenus avec de meilleures intentions après la pause et Weston McKennie a rapidement réduit le score de la tête. Ce changement de braquet a mis les champions de France en difficulté. Au point de les faire douter, jusqu’au bout.

Un scénario dont Christophe Galtier compte se servir afin d’améliorer le rendement de ses troupes dans les semaines à venir. "On a fait une très bonne première période, de grande qualité même si on a concédé une occasion sur un centre, mais à partir où on prend ce but-là, on souffre. Évidemment que ça redonne espoir à l’adversaire. Mais c’est quand même une victoire importante, a réagi le coach parisien sur RMC Sport. C’est toujours difficile de changer le cours de l’histoire. Le PSG n’avait encore jamais battu la Juventus. Gagner dans la difficulté, c’est aussi faire grandir une équipe."

"Avoir plus de maîtrise dans les moments difficiles"

Après ce succès inaugural, le club de la capitale va pouvoir analyser ses points négatifs et tenter de les gommer. "Sur nos temps faibles, il faut qu’on soit beaucoup plus solides, estime Galtier. On a un jeu qui génère beaucoup d’efforts, avec beaucoup d’intensité dans le cœur du jeu. On peut aussi avoir une réflexion sur des changements plus rapides. Avoir plus de maîtrise technique dans les moments difficiles." Prochain rendez-vous en Ligue des champions: dès mercredi prochain en Israël, pour affronter le Maccabi Haïfa (21h sur RMC Sport 1). Entre-temps, les leaders de Ligue 1 recevront Brest, samedi au Parc des Princes (17h).