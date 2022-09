PSG-Juventus: Messi n’avait plus été remplacé depuis 2014 en Ligue des champions

Lionel Messi a été remplacé en fin de match, mardi lors de PSG-Juventus, pour la première fois en Ligue des champions depuis près de huit ans.

Le Parc des Princes a assisté à un petit évènement, mardi lors du match entre le PSG et la Juventus (2-1). En plus de la première victoire parisienne face au club italien, le public a vu Lionel Messi être remplacé en fin de match par Carlos Soler (84e). Une rareté puisque la star argentine n’avait plus cédé sa place en cours de match de Ligue des champions depuis 21 octobre 2014. Il avait, depuis, enchaîné 63 titularisations dans la compétition en disputant à chaque fois les matchs dans leur intégralité, avec le FC Barcelone, puis le PSG depuis la saison dernière.

En laissant sa place à son équipier espagnol, la longue série de Messi a ainsi pris fin. Soler, lui, en a profité pour fêter sa première apparition avec le maillot parisien, une semaine après sa signature en provenance du FC Valence. Depuis sa nomination cet été, Christophe Galtier a pris l’habitude de sortir ses stars en cours de jeu.

Ce fut notamment le cas samedi dernier à Nantes où Neymar a même débuté la rencontre sur le banc, entrant seulement en deuxième période à la place de Kylian Mbappé (63e). Lionel Messi avait, lui, disputé toute la rencontre. Mardi, Neymar et Mbappé ont disputé l’intégralité du match.

Depuis le début de saison, Messi a quitté le terrain avant le coup de sifflet final à deux autres reprises (contre Monaco et Toulouse). Cela ne s’était jamais produit la saison dernière sous les ordres de Mauricio Pochettino. Sauf blessure, Messi avait disputé l’intégralité de tous les matchs qu’il avait débutés comme titulaire. Les choses ont changé mais le septuple Ballon d’or et ses compères de l’attaque semblent l’accepter. Après une première année compliquée à Paris, Messi signe un excellent début de saison (3 buts, 6 passes décisives).