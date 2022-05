Ligue des champions: il y a 22 ans, le Real de Raul et Anelka remportait une finale historique au Stade de France...

Le Real Madrid va défier Liverpool en finale de la Ligue des champions, samedi au Stade de France (21h). Une enceinte où le club merengue a déjà remporté un sacre européen. C’était le 24 mai 2000 face à Valence (3-0), avec les larmes d’Iker Casillas, les dribbles de Nicolas Anelka et le sang-froid de Raul…

L’ombre du taureau Osborne plane sur les trottoirs de Saint-Denis en ce 24 mai 2000. Sous un soleil printanier, la préfecture de Seine-Saint-Denis a pris l’accent espagnol pour accueillir la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Valence. Une affiche historique programmée au Stade de France, deux ans et demi après son inauguration. C’est la première fois en quarante-cinq éditions que deux clubs d’un même pays s’affrontent au sommet du continent. Et même si Valence a fini troisième de Liga (derrière La Corogne et le Barça) et le Real seulement cinquième (derrière Saragosse), le match suscite la curiosité.

Après avoir sorti Manchester United et le Bayern Munich lors des tours précédents, les Madrilènes de Vicente del Bosque visent un huitième sacre en C1. Pour assoir un peu plus leur statut de club le plus titré d’Europe. Tombeurs de la Lazio et du Barça, les Valencians, eux, rêvent d’inscrire leur nom au palmarès de la compétition.

Nicolas Anelka © AFP

Anelka et Angloma titulaires

Le Real a sorti son maillot noir pour l’occasion. Iker Casillas est dans les buts, Ivan Helguera en charnière, Michel Salgado à droite et Roberto Carlos à gauche. Fernando Redondo porte le brassard dans l’entrejeu, derrière un trio offensif composé de Raul, Nicolas Anelka et Fernando Morientes. Christian Karembeu est sur le banc (et il y restera).

En face, le Valence d’Hector Cuper se présente dans une tenue orange. Avec Santiago Canizares dans les buts, Jocelyn Angloma en latéral, le capitaine Gaizka Mendieta accompagné de Gerard au milieu, Kily Gonzalez en dynamiteur, Claudio Lopez à la finition et Adrian Ilie en supersub.

Un air de France-Brésil

Malgré un duel plutôt équilibré sur la pelouse dionysienne, c’est le Real qui frappe le premier avant la pause. A la réception d’un tacle glissé de Salgado, Morientes place une tête imparable au second poteau (39e). En seconde période, Steve McManaman clot assez rapidement le suspense. Le milieu de terrain anglais, élu homme du match, réussit une superbe reprise de volée aérienne. Et crucifie son ancien club (67e). A un quart d’heure de la fin, Raul se charge d’alourdir l’addition. Lancé à la limite du hors-jeu, l’attaquant espagnol parvient à crocheter Canizares, avant de pousser le ballon dans le but vide, en prenant à contrepied un défenseur revenu sur sa ligne (75e).

Raul © Icon

3-0. Le score est sans appel. Il fait souffler un vent de France-Brésil dans les travées de Saint-Denis, où les échos de la Coupe du monde 1998 résonnent encore. Au coup de sifflet final, Roberto Carlos dégage le ballon dans les gradins en hurlant sa joie. Casillas fond en larmes en s'écroulant sur la pelouse.

Héros de la demi-finale face au Bayern, Anelka, tout sourire, savoure son triomphe au terme d’une saison mouvementée à Madrid. Le Real est à nouveau sur le toit de l’Europe. Et la maison des Bleus se pare de blanc pour fêter ça…

Le Real Madrid 2000 © Icon

Benzema en successeur attendu

Vingt-deux ans plus tard, presque jour pour jour, les Madrilènes vont tenter de s’offrir une nouvelle Ligue des champions dans le 93. Entre-temps, ils en ont soulevé cinq autres grâce à Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos. Les joueurs de Carlo Ancelotti ont rendez-vous samedi pour disputer la finale face au Liverpool de Jürgen Klopp (21h).

Et le peuple merengue compte sur Karim Benzema pour embellir la légende. Au sommet de son art, l’avant-centre du Real semble prêt à marcher sur les traces de ses glorieux aînés. Avec l'espoir de s'offrir une cinquième coupe aux grandes oreilles. Et de se rapprocher un peu plus de son premier Ballon d'or...