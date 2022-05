Real: "Chacun l'interprète comme il l'entend", Valverde explique son message à Mbappé sur Instagram

Sur son compte Instagram, Federico Valverde avait publié samedi un message interprété comme offensif à l’encontre de Kylian Mbappé, qui venait de snober le Real Madrid pour rester au PSG. Ce jeudi à AS, le milieu de terrain uruguayen s’est défendu de tout tacle adressé au Français.

Quelques heures après l’officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, plusieurs joueurs du Real Madrid avait publié quelques posts mystérieux sur les réseaux sociaux, laissant penser à des messages indirectement destinés au buteur français. Federivo Valverde en faisait partie.

Au cours d’un entretien fleuve accordé à AS, le milieu de terrain uruguayen de 23 ans a rapidement commenté la non-venue de Mbappé à Madrid. Se défendant de tout tacle à destination du joueur désormais engagé jusqu’en 2025 avec Paris.

"Nous savons quel genre de joueur est Mbappé"

"Non, non. Chacun l'interprète comme il l'entend. J'utilise mes réseaux sociaux pour informer les gens et j'ai parlé du Real Madrid, je parle de moi et de mon équipe. Ceux qui veulent interpréter d'autres choses, c'est leur choix", a-t-il assuré jeudi matin au média madrilène.

Avant de poursuivre sur le champion du monde tricolore, qui lui avait notamment fait vivre deux soirées compliquées en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, malgré la qualification madrilène (1-0, 3-1). "Nous savons quel genre de joueur est Mbappé, nous savons ce qu'il apporte, ce qu'il donne à son équipe, c'est un joueur spectaculaire, a-t-il concédé. Mais nous ne pensons qu'à gagner la finale (de Ligue des champions) de samedi, à gagner un autre titre pour le Real Madrid. Quant à Mbappé, je préfère ne pas en dire plus."

Samedi, Valverde avait publié sur son compte Instagram un message évocateur, alors que le choix de Mbappé de prolonger à Paris plutôt que de s’engager pour Madrid venait d’être révélé. "Faire partie du Real Madrid est un privilège que tout le monde ne peut pas avoir", avait alors écrit l’Uruguayen.