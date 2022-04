Ligue des champions: l'agacement de Nagelsmann après la défaite du Bayern à Villarreal

Battu 1-0 sur la pelouse de Villarreal en quart de finale aller de la Ligue des champions ce mercredi soir, le Bayern Munich est en ballotage défavorable. En conférence de presse, Julian Nagelsmann, le coach bavarois, a admis que la défaite était "méritée".

Le Bayern Munich est dos au mur. Battus 1-0 par Villarreal au stade la Céramique ce mercredi soir en quart de finale de Ligue des champions, les Bavarois vont devoir s’employer au match retour (mardi 12 avril à 21h) pour se qualifier dans le dernier carré de la compétition. Alors que ses hommes ont été bousculés par le Sous-marin jaune, Julian Nagelsmann, le coach du Bayern, n’a pas cherché d’excuses.

"C'est une défaite méritée, nous n'avons pas été bons, a pesté le technicien allemand sur Dazn. En première période nous avions trop peu de 'power' (énergie), nous ne nous sommes pas créé d'occasions et nous avons abandonné le contrôle. Sur l'erreur de Manuel Neuer (une mauvaise relance ndlr), nous avons eu de la chance."

Emery: "On veut aller en demi-finales"

En face, les joueurs de Villarreal ont réalisé une performance de très haut niveau. Après avoir déjà sorti la Juventus Turin au tout précédent, les hommes d’Unai Emery peuvent réaliser un nouvel exploit monumental en cas de qualification contre l’ogre bavarois.

"On est contents, mais à la fois, prudents. Je veux battre le Bayern Munich. Je veux le faire, et si je n'y arrive pas, je serai frustré. On se dit depuis le début qu'on ne veut pas faire un parcours anecdotique en Ligue des champions, se dire que c'est déjà bien d'être arrivés jusque-là. Non. On veut aller en demi-finales. Et l'équipe a pris le pli de ce côté compétitif. On doit être plus exigeants, corriger les quelques petites erreurs que l'on a faites aujourd'hui. Ça peut être un moment historique, mais il reste 90 minutes."

Le chemin est encore long pour le club espagnol, qui va devoir résister à un Bayern Munich revanchard lors de la seconde manche. En 8e de finale, après avoir concédé le match nul sur la pelouse de Salzbourg (1-1) à l’aller, le rouleau-compresseur allemand s’était mis en marche au match retour à l’Allianz Arena. Résultat: 7-1. Villarreal est prévenu.