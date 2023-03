Ligue des champions: "L'élimination du PSG ? Ça ne me fait rien du tout", réagit Maignan, formé à... Paris

Décisif lors de la qualification de l'AC Milan pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Mike Maignan n'a pas été chamboulé par l'élimination du PSG dès les huitièmes, lui qui a passé quelques années au sein du club de la capitale.

Il a visiblement été un peu surpris par la question. Après avoir commenté la qualification de l'AC Milan pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Mike Maignan a été invité, au micro de beIN Sports, à donner son avis sur l'élimination du PSG. Un club qu'il connaît bien pour y avoir été formé, entre 2009 et 2015. Il avait d'ailleurs signé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale, en 2013, avant de prendre la direction du LOSC deux ans plus tard.

"C'est chiant pour les supporters"

"L'élimination du PSG face au Bayern ? Ça ne me fait rien du tout, moi je suis au Milan (rires). Je ne vois pas ce que je peux dire de plus. Ma formation à Paris ? Oui, mais ça fait neuf ans que je suis parti. Je suis concentré sur mon club actuel. C’est vrai que c’est chiant pour les supporters parisiens et la ville de Paris parce que c’est un objectif, mais on ne peut qu’apprendre des éliminations. C’est pareil pour nous", a déclaré le portier français de 27 ans, qui n'a jamais eu sa chance avec le PSG en pro.

Aujourd'hui pleinement épanoui à Milan, après avoir fait le bonheur de Lille jusqu'en 2021, il a sorti le grand jeu mercredi lors du nul obtenu par son équipe sur le terrain de Tottenham (0-0), synonyme de qualification pour les quarts de finale après la victoire décrochée à l'aller (1-0). "On s'est bien préparé. On a montré une grosse force collective, on a tenu le résultat", a-t-il confié sur beIN Sports, ravi d'enchaîner un troisième match de suite après avoir manqué cinq mois de compétition.