AC Milan: Mike Maignan et Zlatan Ibrahimovic ont rejoué après de très longs mois d'absence

L'AC Milan a battu l'Atalanta Bergame (2-0) ce dimanche lors de la 24e journée de Serie A. La partie a surtout été marquée par le retour de Zlatan Ibrahimovic, de retour à 41 ans après neuf mois d'absence en raison d'une opération au genou. Mike Maignan a aussi retrouvé le terrain, titulaire après cinq mois d'absence.

Un retour très attendu. Ce dimanche, à l'occasion d'un match de la 24e journée de Serie A entre l'AC Milan et l'Atalanta Bergame, Zlatan Ibrahimovic a effectué son retour à la compétition. Le Suédois avait été opéré le 25 mai dernier du genou gauche après le titre de champion d'Italie du club lombard. Mike Maignan a aussi rejoué, cinq mois après.

Au moment de l'annonce de l'opération de Zlatan Ibrahimovic, les médécins de l'AC Milan annonçaient une indisponibilité de sept à huit mois, laissant craindre une possible fin de carrière. L'ancien du PSG a pris le temps de se soigner et a finalement foulé la pelouse de San Siro neuf mois après. A la 74e minute, Olivier Giroud a cédé sa place à Zlatan Ibrahimovic, ovationné par ses supporters pour l'occasion.

Le 10 février dernier, le géant suédois s'était déjà installé sur le banc pour un match contre le Torino. En manque de rythme, "Ibra" ne figure pas dans le groupe de l'AC Milan pour la Ligue des champions et devra donc se contenter du championnat pour retrouver ses sensations.

Ibrahimovic est en fin de contrat

Revenu en janvier 2020 à l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic s'est mué comme un guide pour la jeune génération, conduisant l'équipe au scudetto la saison dernière. En fin de contrat en juin prochain, l'homme aux 92 buts avec l'AC Milan n'est pas encore fixé sur son avenir proche. Les futurs matchs donneront sans doute une indication quant à sa capacité à pouvoir être encore influent au plus haut niveau.

Par ailleurs, cette affiche a été l'occasion aussi pour Mike Maignan de rejouer, lui qui est absent depuis plus de cinq mois suite à une blessure au mollet gauche. L'ancien du LOSC, destiné à devenir le nouveau numéro un des Bleus après la retraite de Lloris, a été titularisé pour ce rendez-vous.

Avec Maignan dans les cages et Ibrahimovic de retour pour la fin de match, l'équipe de Stefano Pioli s'est imposée 2-0 grâce à une réalisation contre son camp du gardian Juan Musso et un but de Junior Messias. Au classement, l'AC Milan pointe au troisième rang, avec 47 unités, à 18 points de Naples.