Ligue des champions: l'impressionnante stat défensive de Manchester City

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Manchester City n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de l'édition, lors de son premier match de la phase de poules. Presque historique.

Si Manchester City a aisément disposé du Borussia Mönchengladbach en 8e de finale de la Ligue des champions (2-0, 2-0), c'est évidemment grâce à ses créateurs, parmi lesquels Kevin De Bruyne, Phil Foden ou Ilkay Gündogan, intenable ces derniers temps. Mais c'est aussi parce que le club anglais a su se montrer solide sur un plan défensif. Comme depuis le début de l'édition 2020-2021.

En huit matchs disputés dans la compétition, City n'a en effet pris pour le moment qu'un seul petit but. Une performance remarquable, et quasiment historique, puisque seul l'Ajax, en 1995-1996, avait démarré la C1 avec la même statistique défensive.

Arsenal reste devant

Surtout, le seul but encaissé par Manchester City l'a été... lors du tout premier match de poule, contre Porto le 21 octobre (victoire 3-1). Ce soir-là, Ederson avait vu Luis Diaz ouvrir le score à la 14e minute pour les Dragons. Mais depuis, ses filets n'ont plus tremblé.

Cela fait donc 706 minutes de suite que Ruben Dias, John Stones et les autres défenseurs de City n'ont pas craqué face aux attaques adverses. Et là encore, on se rapproche d'un record, puisque seul Arsenal a fait mieux en C1, avec 995 minutes consécutives sans encaisser de but en 2005-2006.

On remarque d'ailleurs qu'en Premier League aussi, les Citizens affichent pour le moment la meilleure défense, avec 21 buts encaissés en 30 matchs. Et si c'était ça, la nouvelle patte Guardiola?