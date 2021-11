Ligue des champions: Lewandowski, Ronaldo, David... Les principaux buts de mardi soir

Hormis Barça-Benfica (0-0), des buts ont été marqués sur tous les terrains de la soirée de mardi comptant pour la 5e journée de la Ligue des champions. Ronaldo et Lewandowski ont brillé, Chelsea a giflé la Juventus et Berne a été le théâtre d'un match très animé.

· David envoie le Losc en tête du groupe G

Grâce à un rush de Burak Yilmaz dans une défense autrichienne très maladroite, Jonathan David (31e) s'est transformé en renard des surfaces pour marquer l'unique but de la victoire 1-0 du Losc face au Red Bull Salzbourg. C'est un résultat capital pour le club nordiste, qui fait chuter le leader du groupe G tout en s'emparant de cette première place. Avec un point au dernier match à Wolfsbourg, les Lillois seront qualifiés.

· Le Barça toujours en danger, Benfica s'est loupé

Il n'y a pas eu de buts, mais les occasions nettes n'ont pas manqué. Au Camp Nou pour la première de Xavi en Ligue des champions dans son costume d'entraîneur, le FC Barcelone n'a pas su se défaire du SL Benfica (0-0) et donc effacer la lourde défaite 3-0 subie à l'aller. Les Catalans ont bien cru faire la différence à la 84e minute, grâce à Ronald Araujo. Mais il y avait hors-jeu. Et bien avant, une superbe frappe enroulée de Yusuf Demir s'est écrasée sur la barre transversale portugaise. Mais les regrets peuvent aussi être lisboètes: pour un ballon sorti sur la trajectoire du corner, l'arbitre a refusé un but à Nicolas Otamendi en première période. Puis en toute fin de match, lors d'un contre dans les arrêts de jeu, Haris Seferovic a été incapable de cadrer le ballon dans une cage vide.

Au final, le Barça reste 2e du groupe E avec deux points d'avance sur Benfica. Mais avec un sérieux problème: son dernier match est prévu à l'Allianz Arena contre le Bayern.

· Chelsea cartonne la Juventus pour assurer son ticket

Trevoh Chalobah (25e), Reece James (56e), Callum Hudson-Odoi (58e) et Timo Werner (90e+5) ont été les buteurs de la victoire 4-0 de Chelsea contre la Juventus à Stamford Bridge. Les Blues ont éteint les Turinois, qui n'ont jamais vraiment été en mesure de tromper Édouard Mendy. Les hommes de Thomas Tuchel ont donc pris leur revanche sur le match aller, qu'ils avaient perdu 1-0 de peu. Ce résultat leur permet ainsi de renverser la situation pour la différence de buts particulière et de récupérer la première place du groupe H. À noter par ailleurs que N'Golo Kanté est sorti sur blessure, mais peut-être plus par précaution qu'à cause d'un problème majeur.

· Ronaldo qualifie Manchester United pour la première post-Solskjaer

Manchester United s'est qualifié pour les huitièmes de finale, en s'imposant 2-0 face à Villarreal. Cristiano Ronaldo a marqué son 140e but en C1, en ouvrant le score d'un joli lob sur Geronimo Rulli (78e). L'équipe de l'intérimaire Michael Carrick, qui a pris la suite d'Ole Gunnar Solskjaer, a sécurisé son succès en toute fin de match avec un contre conclu par Jadon Sancho (90e). Les Red Devils terminent cette journée à la première place du groupe F.

· Le somptueux retourné de Lewandowski

Avec cinq joueurs français titulaires (Pavard, Kouassi, Hernandez, Tolisso, Coman), le Bayern Munich, déjà qualifié, s'est imposé 2-1 sur la pelouse enneigée du Dynamo Kiev. Avant le très collectif deuxième but bavarois inscrit par Kingsley Coman (42e) et la réduction de l'écart signée Denys Garmash (70e), c'est Robert Lewandowski qui a brillé. En course pour le Ballon d'or qui sera décerné lundi, l'attaquant polonais a fait sensation avec un splendide retourné dans la surface ukrainienne (14e). Il a ainsi marqué à chacun de ses neuf derniers matchs de Ligue des champions. Cette saison, il en est déjà à 30 buts en 25 matchs toutes compétitions confondues avec le Bayern et la sélection.

· Malmö brise ses rêves de C3 dans le temps additionnel

Malmö, qui restait sur quatre défaites en autant de matchs, ainsi que douze buts encaissés, croyait récolter son premier succès dans le groupe H. Mais à cause d'un penalty transformé par Yaroslav Rakitsky dans le temps additionnel (90e+2), le club suédois a concédé le nul 1-1 face à un Zénith Saint-Pétersbourg réduit à dix (et qui avait loupé un premier penalty à la 52e minute). Le but de l'expérimenté milieu danois Soren Rieks (28e) n'aura donc servi à rien: Malmö sera 4e au terme de cette phase de poules, le Zénith ira en Ligue Europa.

· Fin de match renversante à Berne!

Six buts ont été marqués à Berne, lors du nul entre le Young Boys et l'Atalanta (3-3). Duvan Zapata avait ouvert le score pour les Italiens dès la 10e minute, mais l'ancien attaquant rennais Jordan Siebatcheu (39e) a égalisé une première fois. En seconde période, Bergame est repassé devant grâce à José Luis Palomino (51e). C'est alors qu'en l'espace de quatre minutes en fin de match, Vincent Sierro (80e) et Silvan Hefti (84e) ont renversé la vapeur. Mais Luis Muriel (88e) a trouvé les ressources pour arracher le point du nul pour la Dea, qui conserve la troisième place devant les Suisses et s'offre une finale pour la deuxième place face à Villarreal.

· Séville gagne enfin

Dans le groupe du Losc, le Séville FC a enfin obtenu son premier succès, à domicile face à Wolfsburg. Joan Jordan (13e) a mis les Andalous sur la bonne voie et Rafa Mir a enfoncé le clou dans les toutes dernières secondes (90e+7). Ainsi, les Sévillans se hissent au 3e rang de la poule et possède encore toutes ses chances de qualification.

Les résultats de la soirée:

► Dynamo Kiev 1-2 Bayern Munich

► Villarreal 0-2 Manchester United

► Benfica 0-0 FC Barcelone

► Chelsea 4-0 Juventus

► Losc 1-0 RB Salzbourg

► Malmö 1-1 Zénith

► Séville FC 2-0 Wolfsbourg

► Young Boys 3-3 Atalanta