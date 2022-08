Ligue des champions: l'OM condamné au chapeau 4, le PSG protégé... les adversaires potentiels se précisent

Il ne reste plus que trois places à attribuer pour finaliser les quatre chapeaux qui seront utilisés pour le tirage au sort de la Ligue des champions (prévu le 25 août à Istanbul).

Il ne manque plus que trois équipes. 29 des 32 participants à la phase de poules de la Ligue des champions sont connus après les matchs de barrages retour qui se sont disputés mardi soir (le SL Benfica, le Maccabi Haïfa et le Viktoria Plzen ont validé leur ticket). Par conséquent, les quatre chapeaux pour le tirage au sort du 25 août sont presque finalisés.

Les deux premiers sont complets: le n°1 des têtes de série (avec les meilleurs champions nationaux, dont le Paris Saint-Germain, le tenant du titre et le vainqueur de la Ligue Europa), le n°2 avec les huit meilleurs clubs restants au coefficient UEFA. Le chapeau 3 est presque bouclé. Il reste seulement à savoir si le Rangers FC parviendra à se défaire du PSV Eindhoven en barrages ou si sa place dans ce pot sera récupérée par le Bayer Leverkusen, d'ores et déjà qualifié. En ce qui concerne le chapeau 4 de l'Olympique de Marseile (qui ne peut plus espérer de surclassement), les barrages retour de mercredi soir permettront d'attribuer les dernières places vacantes.

Pour rappel, le tirage au sort des huit poules de quatre équipes n'est pas intégral. Deux clubs d'un même pays ne peuvent pas se retrouver dans la même poule. Ils peuvent aussi être empêchés d'être dans la même moitié de tableau, en fonction de paramètres liés aux diffuseurs TV.

La composition des chapeaux avant les matchs de mercredi:

► Chapeau 1: Real Madrid (tenant du titre), Eintracht Francfort (vainqueur Ligue Europa), Bayern Munich, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Porto, Ajax, AC Milan.

► Chapeau 2: Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Juventus, Atlético de Madrid, Séville CF, RB Leipzig, Tottenham.

► Chapeau 3: Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, RB Salzbourg, Inter, SSC Napoli, SL Benfica, Sporting CP, Rangers FC ou Bayer Leverkusen.

► Chapeau 4: Bayer Leverkusen ou PSV Eindhoven, Olympique de Marseille, Club Bruges, Celtic FC, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Dinamo Zagreb ou Bodo/Glimt, FC Copenhague ou Trabzonspor.

Les clubs marqués en italique participent encore à la phase de barrages et doivent donc se qualifier pour la phase de groupes.