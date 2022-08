Ligue des champions: Benfica dispose tranquillement du Dynamo Kiev et se qualifie pour les poules

Benfica a largement battu le Dynamo Kiev (3-0) ce mardi à Lisbonne lors du match retour des barrages de la Ligue des champions. Porté par un excellent David Neres et aidé par la faiblesse de son adversaire, le club portugais s'est qualifié pour la phase de groupes de la prestigieuse compétition européenne.

La fin du rêve pour le Dynamo. A l'heure où l'Ukraine continue de lutter face à l'invasion russe, le club de Kiev était trop diminué pour battre Benfica ce mardi lors du match retour des barrages de la Ligue des champions. Avec une équipe composée presque intégralement de joueurs locaux, le club ukrainien a cédé face aux Lisboètes.

Déjà battus à l'aller (0-2), les Ukrainiens ont cette fois lourdement craqué au Stade de Luz. Ancien du Shakhtar Donetsk, David Neres a été l'un des grands artisans de la belle victoire des Aigles avec un but et une passe décisive (3-0). Sans trembler et sans réelle surprise, Benfica est donc qualifié pour les poules de la Ligue des champions.

Otamendi pour lancer Benfica

Trop limités pour inquiéter la défense portugaise, les joueurs du Dynamo ont eu du mal à contenir les assaut du Benfica. Bien décidés à ne pas laisser d'espoir à leur rival, les joueurs lisboètes ont attaqué d'entrée. Et après un gros quart d'heure à tenir bon, la défense de Kiev a reculé et s'est retrouvée acculée sur ses cages. Alex Grimaldo a vu son coup franc frôlé l’extérieur du poteau. Quelques instant plus tard, David Neres a aussi tenté sa chance mais a vu Buschan sortir une grosse parade (0-0, 21e).

A force de pousser, Benfica a fini par être récompensé. Sur un beau centre de David Neres, Nicolas Otamendi a sauté plus haut que tout le monde au second poteau. Cette fois Georgiy Buschan a mal bouché son angle et les Lisboètes ont pris les devants dans ce barrage retour (1-0, 27e).

Neres et une boulette de Sytora ont tué le suspense

Dominatrice, l'équipe portugaise n'a pas levé le pied. Les attaquants portugais ont continué de pousser pour mettre définitivement Benfica à l'abri d'un retour du Dynamo Kiev.

Et sur une passe en retrait totalement ratée de Sytora en direction de son gardien, Lisbonne a marqué le but du break. A l'affût d'une erreur défensive, Rafa Silva a intercepté le ballon puis n'a pas manqué l’occasion de doubler la mise en ajustant Buschan (2-0, 40e).

Presque aussitôt, David Neres a encore alourdi la marque. Déjà passeur décisif pour Nicolas Otamendi sur l'ouverture du score, le Brésilien a cette fois marqué un très joli but, son premier sous les couleurs de Benfica.

Sur un contre express, Gonçalo Ramos a raté le contrôle qui aurait pu lui permettre d'y aller en solo. Mais l'attaquant portugais, dont le nom a circulé au PSG pendant le mercato, a parfaitement servi David Neres sur le côté droit de la surface ukrainienne. En pleine course et sans contrôle, le Brésilien a décoché un superbe plat du pied en direction du petit filet opposé (3-0, 42e).

Benfica prive l'OM du chapeau 3

Malgré une nette domination du Benfica après la pause, plus aucun but ne sera marqué. Mais l'essentiel est là pour les Portugais. Sans vraiment ressentir le danger, les Aigles se sont qualifiés pour les poules de la Ligue des champions.

Les protégés de l'Allemand Roger Schmidt complètent donc le troisième chapeau (condamnant au passage l'OM au chapeau 4) en vue du tirage au sort prévu jeudi à 18h (en direct sur RMC Sport 1) au siège de l'UEFA à Nyon.

Le Viktoria Plzen et le Maccabi Haïfa qualifiés

Dans l’un des deux autres matchs de la soirée, le Viktoria Plzen a arraché sa qualification à la faveur d’une belle victoire contre les Azéris de Qarabag (2-1). Après le nul décroché à l’aller en Azerbaïdjan (0-0), les Tchèques se sont d’abord eu peur après l’ouverture du score par Filip Ozobic avant la mi-temps. Mais deux buts de Jan Kopic et Kan Kliment en seconde période ont permis au Viktoria Plzen de renverser son rival et de rejoindre les poules de la C1.

Le Maccabi Haïfa a arraché son billet pour la phase de groupe dans un stade Marakana bouillant à Belgrade grâce à un nul (2-2) obtenu dans le temps additionnel contre l’Etoile Rouge. Si les Serbes ont mené de deux buts grâce à Pesic et Ivanic, et se retrouvaient virtuellement qualifiés, Daniel Sundgren a réduit l’écart juste avant la mi-temps. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers la prolongation après la victoire israélienne à l’aller (3-2), l’attaquant Serbe Milan Pavkov a dévié un coup franc du Maccabi dans ses propres filets, éliminant l’Etoile Rouge et envoyant le Maccabi Haïfa en Ligue des champions.