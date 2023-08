Premier League: le coup de gueule de Varane sur la règle du temps additionnel à rallonge

Sur Twitter, le défenseur de Manchester United a exprimé son incompréhension après une réunion avec la Fédération anglaise de football (FA) la semaine dernière. Alors que les joueurs faisaient remonter le rythme effréné des matchs et une meilleure prise en compte de leur état physique et mental, ceux-ci vont devoir composer avec des temps de jeu effectifs plus longs cette saison en Premier League.

Il n'y a pas que Pep Guardiola qui ne comprend pas. Après la défaite de Manchester City contre Arsenal (1-1, 2 tirs au but à 4) lors du Community Shield dimanche, le manager espagnol s'était plaint de la nouvelle règle qui entre en vigueur cette saison dans le football anglais, à savoir un temps additionnel à rallonge, calqué sur les 90 minutes de temps de jeu effectif. Une règle déjà visible lors du Mondial masculin l'hiver dernier, mais également en ce moment sur le Mondial féminin.

"Tous ces gens (en charge des décisions sur le jeu, ndlr) ne consultent ni les managers ni les joueurs. Ils prolongent les matchs pour les buts", expliquait l'entraîneur des Cityzens avant la rencontre. Ce lundi, il a été rejoint par le défenseur central de Manchester United Raphaël Varane. Sur Twitter, le Français s'est demandé "pourquoi les opinions des joueurs ne sont pas entendues ?", après une réunion avec la Fédération anglaise (FA) la semaine dernière.

"Nous voulons juste être en bonne condition sur le terrain pour nous donner à 100%"

"Managers et joueurs, nous partageons nos inquiétudes depuis de nombreuses années sur le fait qu'il y a trop de matchs, que le calendrier est surchargé et que c'est dangereux pour l'intégrité physique et mentale des joueurs", écrit-il avant de poursuivre : "Malgré nos retours, ils ont recommandé pour la saison prochaine : des matchs plus longs, plus d'intensité et moins d'émotions à montrer par les joueurs. Nous voulons juste être en bonne condition sur le terrain pour nous donner à 100% pour notre club et nos supporters. Pourquoi nos avis ne sont-ils pas entendus ? En tant que joueur, je me sens très privilégié de faire le travail que j'aime tous les jours, mais je sens que ces changements nuisent à notre jeu. Nous voulons être à notre niveau maximum, le meilleur possible et réaliser des performances incroyables pour que les fans puissent célébrer chaque semaine. Je pense qu'il est important que nous, joueurs et managers, soulignions ces problèmes importants car nous voulons protéger le jeu que nous aimons et donner le meilleur de nous-mêmes aux fans."

Le champion du monde 2018 avec les Bleus s'étaient déjà exprimé sur le sujet, notamment lors de l'annonce de sa retraite internationale à seulement 29 ans en février dernier. "J'ai tout donné, physiquement et psychologiquement. Mais le très haut niveau, c'est une machine à laver, on joue tout le temps, on ne s'arrête jamais", avançait-il quant à sa décision de ne plus revenir en équipe de France. "On a des calendriers surchargés, on joue non stop. En ce moment, j'ai l'impression un peu d'étouffer et que le joueur est en train de bouffer l'homme (...) "Moi j'ai quitté ma famille à 13 ans, j'ai peu de temps pour voir mes proches, quand je les vois je suis fatigué parce que c'est entre deux matchs... je suis là sans être vraiment là parce qu'on vit football et on ne déconnecte jamais. Humainement j'ai besoin, je suis en train d'étouffer. Ce n'est pas faute de tirer la sonnette d'alarme, les plus grands coachs, joueurs... tout le monde le dit mais on n'est pas écouté. En réponse, on a plus de matchs."