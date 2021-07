Ligue des champions: la finale 2023 aura bien lieu à Istanbul

Initialement retenue pour la clôture des éditions 2020 puis 2021, avant l'arrivée du coronavirus, Istanbul pourra se rattraper en accueillant la finale de la Ligue des champions 2023.

Istanbul tient (enfin) sa finale. L'UEFA a confirmé ce vendredi l'attribution de la finale de la Ligue des champions 2023 à la métropole turque, ville hôte initialement retenue pour la clôture des éditions 2020 puis 2021, finalement organisées au Portugal en raison de la crise sanitaire. Chamboulée par l'épidémie de coronavirus, la Coupe d'Europe version 2020 s'était terminée par un tournoi final à huit équipes à Lisbonne, et non à Istanbul, avec des quarts de finale et des demi-finales sur un match sec.

Saint-Pétersbourg en 2022

Ce Final 8 au format inédit avait été remporté par le Bayern Munich en finale aux dépens du PSG. En 2021, la finale prévue au stade olympique Atatürk a une nouvelle fois fait l'objet d'une délocalisation, à nouveau en raison du risque lié à la situation sanitaire. Porto a récupéré l'organisation du dernier match de C1, remporté par Chelsea face à Manchester City.

"A la suite de la délocalisation de la finale 2021 de Ligue des champions d'Istanbul à Porto, Istanbul accueillera la finale en 2023", a annoncé ce vendredi l'UEFA sur son compte Twitter. Prévue initialement pour recevoir la finale de l'édition 2021, la ville russe de Saint-Pétersbourg accueillera la finale en 2022, selon la confédération européenne. Londres et Munich seront les villes-hôtes des éditions 2024 et 2025.