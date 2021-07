PSG: Donnarumma et Di Maria se font tatouer leurs trophées de l'été

Respectivement vainqueurs de l’Euro et de la Copa America avec l’Italie et l’Argentine le week-end dernier, le néo-gardien du PSG Gianluigi Donnarumma et son futur coéquipier Angel Di Maria se sont fait tatouer leurs trophées.

Gianluigi Donnarumma et Angel Di Maria n’ont pas comme seul point commun de jouer au PSG. Les deux Parisiens ont aussi été les deux héros des finales de l’Euro et de la Copa America. Le premier en réalisant des prouesses lors de la séance de tirs au but face à l’Angleterre à Wembley. Le second en offrant la victoire à l’Argentine (et à Lionel Messi !) lors d’une triste finale face au Brésil (1-0) au Maracana. On peut même ajouter un troisième point commun, plus futile mais qui devrait faire son effet dans le vestiaire parisien.

Gianluigi Donnarumma © @Instagram

La fierté de Di Maria

L’ancien gardien de l’AC Milan et l’attaquant de l’Albiceleste se sont en effet fait tatouer leurs trophées. Di Maria, le gaucher, en grand sur la cuisse gauche. "Le jour est venu de pouvoir enfin me faire tatouer l’un des trophées que je voulais le plus avoir à vie dans la peau", a écrit l'ex-joueur de Benfica après avoir remercié son tatoueur.

Quant à l'Italien Donnarumma, après avoir paraphé son contrat avec le club de la capitale et avant de prendre quelques jours de vacances, il s’est fait tatouer le trophée de l’Euro à l’intérieur de l’avant-bras gauche. Rappelons que le jeune portier de la Nazionale a été sacré meilleur joueur de la compétition. Et qui sait, peut-être les deux Parisiens ajouteront-ils la Ligue des champions dans quelques mois.