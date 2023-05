Ligue des champions: la finale aura bien lieu à Istanbul, assure l'UEFA

Malgré des doutes émis par certains médias anglais en raison du contexte politique tendu en Turquie, la finale de la Ligue des champions aura bien lieu à Istanbul le 10 juin prochain, a assuré l'UEFA ce vendredi.

L'UEFA met les choses au clair. Alors que plusieurs médias anglais ont évoqué une possible délocalisation de la finale de la Ligue des champions, l'instance européenne a confirmé que la rencontre se jouera bien au stade Atatürk d'Istanbul, le 10 juin prochain, comme expliqué par RMC Sport. "L'UEFA souhaite clarifier la position sur la finale de la Ligue des champions 2023, indique son communiqué, cité par Reuters. L'UEFA n'a pas de discussions contraires avec des institutions politiques, des gouvernements ou des associations nationales de football."

Déjà deux reports

La troisième sera donc la bonne pour Istanbul, qui a déjà vu un report de "sa" finale à deux reprises. En 2020, en raison de la crise sanitaire, un Final 8 avait été organisé à Lisbonne. L'année suivante, la finale avait été délocalisée au Stade du Dragon de Porto, dont la capacité permettait une jauge de supporters plus importante, et qui pouvait accueillir sans problématique sanitaire les deux clubs anglais finalistes, Manchester City et Chelsea.

L'UEFA sera attentive à la situation de la Turquie après les élections du mois de mai dans le pays, notamment d'un point de vue de la sécurité, afin d'éviter des incidents, comme ce fût le cas lors de la dernière finale entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France. Pour l'édition 2023, l'Inter Milan est bien partie pour retrouver la finale après son succès 2-0 dans le derby face à l'AC Milan lors de la demi-finale aller. Dans l'autre rencontre, tout reste à faire entre le Real et Manchester City, qui se sont séparés sur un nul à Santiago-Bernabeu (1-1).