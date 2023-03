Chaos au Stade de France: l’UEFA va rembourser tous les supporters de Liverpool après les incidents

L’UEFA a décidé d’indemniser les fans de Liverpool qui sont venus assister à la finale de la Ligue des champions au Stade de France en mai dernier. Les tickets achetés par les fans de Reds pour ce match face au Real Madrid (0-1), marqué par de graves incidents, vont leur être remboursés.

Un geste fort et symbolique de la part de l’UEFA. Selon la presse britannique, l'instance européenne a décidé d’indemniser les supporters de Liverpool qui se sont déplacés à Saint-Denis le 29 mai dernier pour assister à la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (0-1). Le match avait été marqué par de graves incidents au Stade de France. Les 19.618 fans des Reds présents ce jour-là vont recevoir un remboursement correspondant au prix de leur place. L'UEFA va débourser près de 3,4 millions d'euros. Il s'agit d'une décision inédite.

Dans la foulée des incidents survenus il y a dix mois, l'instance européenne avait d'abord pointé du doigt les supporters de Liverpool pour leur comportement en Seine-Saint-Denis. Mais un rapport indépendant a ensuite innocenté les fans du club anglais et mis en lumière des dysfonctionnements dans l'organisation et la sécurité autour de la rencontre.

Dans un communiqué, relayé ce mardi, l'UEFA explique son choix de procéder au remboursement des billets: "Nous reconnaissons les expériences négatives vécues par ces supporters ce jour-là et, grâce à ce programme, nous rembourserons les supporters qui avaient acheté des billets et qui ont été les plus touchés par les difficultés d'accès au stade. Nous avons pris en compte un grand nombre de points de vue exprimés à la fois publiquement et en privé et nous pensons avoir mis au point un système complet et équitable. Nous apprécions la contribution des organisations de supporters du Liverpool FC Spirit of Shankly et Liverpool Disabled Supporters Association, ainsi que le dialogue ouvert et transparent qui s'est instauré tout au long de cette période."