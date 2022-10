Ligue des champions: la Juventus éliminée après un match fou à Lisbonne, Nkunku et Giroud buteurs, le PSG possédé... Les moments forts de la soirée en vidéo

Chelsea s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à un but superbe de Kai Havertz et à sa victoire sur le terrain de Salzbourg (1-2). Pour son retour à Dortmund, Erling Haaland n’a pas brillé et Manchester City s’est contenté du nul (0-0). Privé de Karim Benzema, le Real Madrid s’est incliné à Leipzig avec notamment un but de Christopher Nkunku (3-2). Pendant que le PSG corrigeait le Maccabi Haïfa (7-2), la Juventus a perdu sur le terrain du Benfica (4-3). Voici ce qu’il faut retenir des huit matchs de la cinquième journée de la phase de groupes disputés mardi soir.

Groupe E: Chelsea qualifié grâce à un grand Havertz, l’AC Milan reprend la main

En déplacement à Salzbourg en levée de rideau de cette soirée européenne, Chelsea a mis du rythme mais s’est finalement fait peur avant de gagner en Autriche (1-2).

Passeur décisif pour Matéo Kovacic avant la pause, Kai Havertz a ensuite marqué un très joli but en seconde période. Les Blues sont certains de finir premiers de leur poule après cette cinquième journée de Ligue des champions.

Avec sa solide victoire à Zagreb (0-4), l’AC Milan a pris un point d’avance sur le RB Salzbourg. La qualification se jouera dans une semaine lors d’une finale entre Lombards et Autrichiens à San Siro.

Buteur sur penalty, Olivier Giroud a affiché une belle forme à la pointe de l’attaque des Rossoneri où Rafael Leao a aussi marqué un but après une course folle entamée dans sa moitiée du terrain.

Groupe F: Leipzig s'offre un Real impuissant, le Shakhtar rêve encore des 8es

Déjà qualifié pour les huitièmes, le Real Madrid a voyagé à Leipzig sans Karim Benzema. Privé de son Ballon d’or, le club merengue n’a pas existé ou presque face à la formation saxone et s’est logiquement incliné (3-2) face aux partenaires d’un Christopher Nkunku buteur.

Un succès de prestige qui n'offre pourtant pas un accessit pour la phase finale de la Ligue des champions au RBL. Mais malgré l'ouverture du score du Celtic, le Shakhtar Donetsk a arraché le nul à Glasgow (1-1).

Un nul qui élimine les Ecossais et permet encore aux Ukrainiens de croire à la qualification. Pour voir les huitièmes, le Shakhtar Donetsk devra battre Leipzig lors de la dernière journée.

Groupe G: une victoire pour rien à Séville, Haaland muselé par Dortmund

En attendant le duel entre Dortmund et Manchester City, le FC Séville avait fait le travail avec un large succès contre Copenhague (3-0). A noter, la très jolie frappe d’Isco qui a permis à l’ancien du Real de marquer son premier but avec les Rojiblancos.

Mais cela n’a pas suffi. A cause du nul entre le BVB et les Skyblues (0-0), les Andalous ne peuvent plus rejoindre les huitièmes de la Ligue des champions. Mais les protégés de Jorge Sampaoli seront reversés en Ligue Europa.

Le point du nul a donc permis au Borussia Dortmund d’assurer sa place parmi les seize meilleures équipes européennes. Le raté de Riyad Mahrez sur penalty et le non match de Erling Haland, remplacé dès la mi-temps pour lui donner du repos, ont bien aidé le club allemand.

Groupe H: Paris et Benfica qualifiés, la Juventus en danger

Déjà buteurs à l’aller en Israël, les trois stars parisiennes ont encore offert un récital offensif pour assurer la qualification du PSG pour les huitièmes (7-2). Tous buteurs contre le Maccabi Haïfa, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont illustrés. Mention spéciale à l’Argentin, auteur d’un doublé dont un génial extérieur du pied gauche.

Un festival qui a aussi son importance dans la course à la première place face au Benfica, également qualifié après avoir dominé la Juventus (4-3). Pour l'instant, le club portugais reste deuxième à la différence de buts générale (+ 8 pour le PSG, +4 pour le Benfica).

Menés d’entrée de match par une équipe lisboète très offensive, les Bianconeri ont brièvement relancé le suspense grâce à Dusan Vlahovic. Un espoir de courte durée. Un penalty transformé par Joao Mario puis une très belle Madjer de Rafa Silva ont mis fins au rêve avant la mi-temps. Rafa Silva, toujours lui, s’est offert un doublé pour enfoncer la Juve au retour des vestiaires.

Les buts d'Arek Milik et Weston McKennie en fin de match n'ont pas évité la défaite mais ont permis de limiter la casse en vue de la troisième place du groupe synonyme de C3. Opposés au PSG lors de la sixième journée, les Turinois devront faire mieux que le Maccabi (qui recevra Lisbonne) pour être reversés en Ligue Europa.

Tous les résultats de la soirée

Red Bull Salzbourg-Chelsea: 1-2

Dinamo Zagreb-AC Milan: 0-4

Celtic-Shakhtar Donetsk: 1-1

RB Leipzig-Real Madrid: 3-2

FC Séville-Copenhague: 3-0

Borussia Dortmund-Manchester City: 0-0

PSG-Maccabi Haïfa: 7-2

Benfica-Juventus: 4-3