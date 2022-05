Incidents Ligue des champions: y a-t-il eu une mauvaise utilisation du renseignement policier?

Après les incidents qui ont émané la finale de la Ligue des champions au Stade de France samedi soir, les différents camps se rejettent la faute, et le renseignement pourrait aussi être impliqué dans ce chaos. Différentes sources policières contactées par RMC Sport ont pointé du doigt une mauvaise utilisation du renseignement.

Depuis les incidents survenus samedi soir lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, de nombreuses institutions désignent les supporters de Liverpool comme principaux responsables de ce fiasco. Un chaos qui aurait plus de responsables que les simples fans britanniques, avec une nouvelle piste qui s'ouvre: celle d'une faille du renseignement.

Des directives peu efficaces

Depuis samedi soir, plusieurs sources policières contactées par RMC Sport remontent toutes une même idée: la mauvaise utilisation du renseignement policier effectué en amont de la rencontre. Selon un spécialiste de ces questions, "c'est certain que toutes les directives envoyées depuis plusieurs semaines par les services de renseignements français mais aussi espagnol et anglais n'ont pas été productives hier" avant de poursuivre: "si le renseignement est mal exploité, il ne vaut rien pour les forces sur le terrain".

Il est très difficile de remonter le fil des informations dans un secteur qui travaille dans l'ombre. Plusieurs hauts responsables de la police nous confiaient ce matin que les autorités françaises auraient donné une alerte en amont de la finale de la Ligue des champions concernant la gestion des supporters présents à Paris sans billet.

Une enquête parlementaire pour éclaircir la situation?

La communication de la Préfecture de Police dans l'après-midi sur les antennes de BFM TV et de RMC Sport, est aussi une première salve de réponse à l'UEFA qui a attaqué dès samedi soir avec un communiqué pointant du doigts les faux billets et demandant un audit à la police et aux autorités françaises sans jamais se remettre en question.

"Une enquête parlementaire sur ce genre de situation pourrait permettre à tous citoyens de se faire un avis sur les failles en amont de la rencontre. Et aussi montrer que le travail de la police et des gendarmes a été correct hier", confie ce dimanche soir un syndicat de policier.