Ligue des champions: la terrible stat du foot français lors des tirs au but

L’OM s’est fait éliminer par le Panathinaïkos au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, au terme d’un scénario frustrant mardi au Vélodrome. Les Marseillais ont confirmé le manque de réussite des clubs français lors des séances de tirs aux buts sur la scène européenne.

Un sérieux mal de crâne. L’OM s’est réveillé avec la tête lourde, ce mercredi, au lendemain de son élimination par le Panathinaïkos au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Après avoir perdu la semaine passée en Grèce (1-0), les Marseillais l’ont emporté 2-1 dans le temps réglementaire au Vélodrome. Avant de s’incliner au terme d’une séance de tirs aux buts parfaitement négociée par leurs adversaires. Entré à la fin de la prolongation à la place de Pau Lopez, Ruben Blanco, le gardien remplaçant de l’OM, n’a sorti aucun tir adverse.

Mattéo Guendouzi a manqué sa tentative d’entrée, alors que les joueurs du Pana ont tous fait trembler les filets. De quoi éjecter Marseille de la course à la C1, avant même les barrages. De quoi également confirmer le manque de réussite (ou d'adresse) des clubs français lors des tirs aux buts sur la scène européenne. Après cette sortie de route des Phocéens, les équipes de Ligue 1 ont perdu leurs quatre dernières séances de tirs aux buts en Ligue des champions et restent plus globalement sur six défaites lors de leurs huit dernières séances en coupe d’Europe.

La victoire de Bordeaux en Ukraine en 1985

A l’heure actuelle, Bordeaux est le seul club français à s’être imposé aux tirs aux buts en C1 en 1985. Il y a plus de 38 ans… Le 20 mars de cette année-là, les Girondins s’étaient qualifiés en demi-finale après avoir sorti aux tirs aux buts le Dnipropetrovsk en Ukraine (5 tab à 3). Patrick Battiston, Léonard Specht, Fernando Chalana, Bernard Lacombe et Alain Giresse avaient envoyé le club au scapulaire dans le dernier carré de la compétition.

Au-delà des clubs de L1, l’équipe de France rencontre également pas mal de difficultés dans cet exercice. Les Bleus de Didier Deschamps ont perdu la finale de la Coupe du monde 2022 aux tirs aux buts face à l’Argentine, en fin d’année dernière au Qatar (3-3, 4 tab à 2). Ils avaient échoué de la même manière face à la Suisse en 8es de finale de l’Euro 2021 (3-3, 5 tab à 4). Quelques années auparavant, les coéquipiers de Zinedine Zidane avaient perdu en finale du Mondial 2006 contre l’Italie (1-1, 5 tab à 3). Le week-end dernier, l’équipe de France féminine est sortie de la Coupe du monde 2023 à l’issue d’une séance de tirs aux buts contre l’Australie (0-0, 7 tab à 6).