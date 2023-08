OM-Panathinaïkos: Longoria évoque les conséquences de l'élimination prématurée en Ligue des champions

Le président de l'OM, Pablo Longoria, a évoqué mardi soir les conséquences de l'élimination de l'OM au troisième tour préliminaire de Ligue des champions. En se voulant plutôt rassurant.

Il s'est efforcé de garder le sourire, mais sa "déception", comme il l'a plusieurs fois répété, était palpable. Quelques dizaines de minutes après l'élimination prématurée de l'OM au troisième tour préliminaire de Ligue des champions face au Panathinaïkos, mardi soir, le président phocéen Pablo Longoria s'est présenté en zone mixte dans les entrailles du stade Vélodrome.

"C’est une déception, a-t-il donc lancé. On partage la frustration de nos supporters… Ça rappelle comme le football est cruel, c’est une déception aujourd’hui parce que c’était l’un des premiers objectifs de la saison. On avait cet espoir. Ce soir on n’a rien à reprocher à l’attitude, le comportement de nos joueurs ou le jeu produit en général. Mais c’est dur. C’est dur."

>>> Revivez OM-Panathinaïkos

"Ça change un peu la saison, mais le projet reste le même"

Reversé en Ligue Europa, l'OM sera donc privé des copieux revenus de la C1 cette saison. Ce qui aura des conséquences pour la suite ? "On est toujours ancrés sur un projet. Ça ne change rien au projet, a d'abord lancé Longoria. Mais c’est une grande déception. Je partage la frustration de tous les Marseillais ce soir. C’est un moment compliqué. (...) La différence (entre Ligue des champions et Ligue Europa) n’est pas aussi grande (que 16 millions d'euros), non. On avait projeté une saison dans tous les différents scénarios. Mais il y a la différence économique, et il y a aussi la différence de prestige entre les deux compétitions. Pour nous, pour nos supporters, pour nos sponsors… Ça change un peu la saison mais le projet reste le même. On avait anticipé ce scénario avec les responsabilités qu’on doit avoir."

Pestant rapidement contre l'arbitrage et des "décisions un peu limite", Pablo Longoria a également assuré que la fin du mercato marseillais ne sera pas bouleversée par la non-qualification pour la scène aux étoiles. "Ça ne va pas changer nos idées sur ce qu’on voulait faire d’ici la fin du mercato. Ce que ça change, c’est l’attrait qu’on peut avoir en disputant la Ligue des champions pour recruter certains joueurs, glisse-t-il. (…) On n’a pas de besoin financier de céder des joueurs. Comme je l’ai dit, on avait prévu tous les différents scénarios."

Et de conclure sur les ambitions en Ligue Europa: "Penser tout de suite à la Ligue Europa, c’est compliqué. On doit se remettre tout de suite la tête à Metz. La Ligue Europa, on y pensera plus tard. Ce soir, c’est surtout de la déception et de la frustration qu’on a en tête."