OM-Panathinaïkos: mais pourquoi Marcelino a lancé Ruben Blanco pour les tirs au but malgré ses nombreux échecs?

Marcelino a tenté un coup tactique en remplaçant son gardien Pau Lopez par Ruben Blanco pour la séance de tirs au but, dont l’Espagnol n’est pourtant pas un expert. Cela n’a pas payé, l’OM s’est fait éliminer en qualification de la Ligue des champions.

Marcelino ne s’attendait pas à disputer les tirs au but lors du 3e tour de qualification retour de la Ligue des champions, mardi face au Panathinaïkos (2-1, 3 t.a.b.5). Mais il avait tout de même un peu préparé cette éventualité. L’entraîneur espagnol a ainsi remplacé son gardien Pau Lopez par son remplaçant Ruben Blanco à la toute dernière seconde du temps additionnel de la prolongation.

Ruben Blanco n'a arrêté aucun penalty en Liga

Un coup tactique déjà réussi avec brio dans le passé par certains entraîneurs (comme le Néerlandais Louis Van Gaal qui avait lancé son remplaçant Tim Krul à la place de Jasper Cillessen en quarts de finale de la Coupe du monde 2014). Mais cette fois, cela n’a pas payé. Ruben Blanco n’a arrêté aucune des cinq tentatives grecques même s’il a touché celle du Hongrois Laszlo Kleinheisler, sans parvenir à la sortir du cadre.

Malgré cet échec, l’entraîneur espagnol a justifié son choix. "Je ne regrette pas le changement de gardien avant les tirs au but, c’est une discussion qu’on avait prise avec tout le staff et que j’assume, a-t-il expliqué en conférence de presse. On n’a pas eu de chance même aux tirs au but, puisqu’on a eu ce tir au but repoussé qui retombe quand même dans les filets. Le destin ne voulait pas qu’on se qualifie aujourd’hui."

Prêté par le Celta Vigo la saison dernière avant d’être définitivement acheté par l’OM cet été, Ruben Blanco n’est pourtant pas un expert des tirs au but. Selon les statistiques d’un journaliste du site Relevo, l’ancien international Espoirs espagnol (2 sélections) est celui qui a subi le plus de penalties contre lui lors des dix dernières saisons de Liga (22) et il n’en a arrêté aucun (deux de ces penalties n’ont pas été cadrés). Son unique arrêt sur penalty remonte à un match de Coupe du Roi face à Kevin Gameiro en 2016.

Mardi soir, il disputait même la première séance de tirs au but de sa carrière en club. Pau Lopez n'est pas un grand expert de l'exercice non plus: il a concédé 40 penalties et tirs au but dans sa carrière (contre quatre manqués et un non cadré).

Après la défaite au match aller (1-0), Marcelino avait confié ne pas vouloir se projeter sur une éventuelle séance de tirs en but en comptant sur le fait que son équipe fasse le travail avant. "Je pense à gagner le match dans les 90 minutes et à nous qualifier, avait-il déclaré. Je ne pense qu’à ça. C’est comme ça que nous avons préparé le match. Avec cet objectif en tête, nous n’avons pas travaillé les tirs au but. Nous ne pensons qu’à gagner, nous avons les solutions pour le faire."