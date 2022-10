Ligue des champions: le Barça éliminé si...

Toujours en vie en Ligue des champions grâce à son nul arraché ce mercredi face à l'Inter (3-3), le FC Barcelone reste toutefois en très grand danger. Les Catalans pourraient prendre la porte dès la prochaine journée.

Le Barça n’est pas mort, mais il est tout proche de la sortie. Avant d’arracher un nul au bout du suspense ce mercredi face à l’Inter Milan (3-3) au Camp Nou, il s’est même retrouvé virtuellement éliminé de la Ligue des champions. S’il respire encore, c’est en grande partie grâce à Robert Lewandowski, auteur d’un doublé, avec ce deuxième but inscrit dans le temps additionnel de la seconde période.

A deux journées de la fin de la phase de poules, les hommes de Xavi peuvent encore espérer se qualifier pour les huitièmes mais ils n'ont plus du tout leur destin en mains. Dans le groupe C, seul le Bayern Munich tient pour l’instant son billet pour le tour suivant avec 12 points pris sur 12 possibles. Derrière, l’Inter et Barcelone comptent 7 et 4 points. Avec son zéro pointé, Plzen est déjà éliminé.

Pour rappel, en cas d’égalité de points entre plusieurs équipes, les critères pour les départager sont : 1/ le plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres directes, 2/ la meilleure différence de buts dans les rencontres directes, 3/ le plus grand nombre de buts dans les rencontres directes

Concrètement, Barcelone peut donc prendre la porte dès la prochaine journée, le 26 octobre. Si les Nerazzurri, tombeurs des Catalans à Giuseppe Meazza (1-0), l'emportent contre Plzen, le Barça sera éliminé.

Le Barça éliminé si :

- si l’Inter gagne un de ses deux derniers matchs (contre Plzen ou le Bayern)

- si l’Inter prend un point sur ses deux derniers matchs, le Barça sera éliminé s’il ne remporte pas ses deux derniers matchs (le Bayern puis Plzen)

- si l’Inter perd ses deux derniers matchs, le Barça sera éliminé s’il ne prend pas au moins quatre points sur ces deux derniers matchs (le Bayern puis Plzen)