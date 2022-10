Ligue des champions: le Barça au bord de l'élimination, Liverpool cartonne... l'essentiel de la soirée

Fort de sa victoire à Plzen (4-2) ce mercredi, le Bayern Munich rejoint les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dans ce groupe, l'Inter Milan s'est rapproché de la qualification après son nul spectaculaire face au Barça (3-3), qui se retrouve au bord du gouffre.

L'OM totalement relancé

En une semaine, tout a changé pour l’OM. Battus lors de leurs deux premiers matchs, les hommes d’Igor Tudor se sont totalement relancés dans la course à la qualification. Après une large victoire au Vélodrome face au Sporting (4-1), ils ont remis ça à Lisbonne (2-0), à nouveau bien aidés par une formation portugaise dépassée. Le scénario a été idéal : le Sporting a été réduit à dix après l'expulsion d'Esgaio qui a offert un penalty à Mattéo Guendouzi pour une faute sur Amine Harit (20e). C'est ensuite le VAR qui a validé le but du break, d'abord refusé pour hors-jeu à Alexis Sanchez (30e). Le Sporting a même fini à neuf avec le rouge de Pedro Gonçalves (61e). Avec 6 points, l’OM est deuxième de cette poule devant le Sporting (6 points) et Francfort (4 points), et juste derrière Tottenham (7 points), qui l'a emporté devant Francfort (3-2).

Le Bayern qualifié, le Barça au bord du gouffre

Le suspense n'aura duré que dix minutes. Sur le terrain du Viktoria Plzen, le Bayern a tout de suite fait la différence grâce à Sadio Mané. Thomas Müller (sorti ensuite sur blessure et remplacé par le jeune Mathys Tel) et Leon Goretzka (doublé) ont eux aussi participé au festival munichois en première période. Avec un tel avantage, les protégés de Julian Nagelsmann ont logiquement relâché leurs efforts après la pause, au point d'encaisser deux buts. Mais l'essentiel est assuré : ce succès 4-2 est synonyme pour eux de qualification pour le tour suivant. On ne connaît pas encore l'autre qualifié de ce groupe B mais l'Inter Milan est bien parti pour prendre ce billet. Menés au Camp Nou sur un but de renard des surfaces d'Ousmane Dembélé (40e), les Italiens sont revenus avec Nicolo Barella (50e), avant de prendre les devants grâce à Lautaro Martinez (63e). Le match s'est alors emballé avec des buts de Robert Lewandowski (82e, 90e+2), et de Robin Gosens (89e). Résultat : un nul 3-3 qui rapproche l'Inter (7 points) et éloigne sérieusement le Barça (4 points) de la qualification.

Naples régale, Liverpool cartonne

Quatre victoires, douze points, dix-sept buts marqués, quatre encaissés : c’est un parcours brillant qu’est en train de réussir le Napoli dans cette campagne européenne. Le leader de la Serie A, déjà impressionnant il y a une semaine à Amsterdam (6-1), a encore croqué l’Ajax (4-2), cette fois à domicile dans une chaude ambiance. Avec ce carton plein, les coéquipiers de Khvicha Kvaratskhelia sont d'ores et déjà assurés de disputer les huitièmes et ont toutes les armes en main pour conserver la première place. Derrière, Liverpool (9 points) a souffert en première période mais a fini par dérouler face aux Rangers (0 point). Un doublé de Roberto Firmino, un triplé de Mohamed Salah, et des buts de Darwin Nunez et Harvey Elliott ont permis aux Reds de renverser les Ecossais, qui avaient ouvert le score (7-1). Troisième, l’Ajax compte seulement 3 points.

L'Atlético mal embarqué

Qui aurait pu prédire ce scénario ? A deux journées de la fin de la phase de groupes, le Club Bruges est déjà assuré de disputer les huitièmes. Une qualification assez inattendue dans un groupe relevé avec l'Atlético, Porto et Leverkusen. Mais les Belges continuent de surprendre. Grâce à leur nul sur leur pelouse des Colchoneros (0-0), ils restent invaincus, en tête de leur groupe avec 10 points et accèdent pour la première fois à la phase à élimination directe de la compétition. On retrouve Porto à la deuxième place avec 6 points. Avec des buts de Galeno et un doublé de Mehdi Taremi, la formation de Sérgio Conceição a réussi un joli coup en s’imposant sur le terrain de Leverkusen (3-0), qui a raté un penalty en première période et qui reste dernier (3 points). L’Atlético d'Antoine Griezmann, qui était titulaire, est également mal embarqué (4 points).

Les résultats du jour :

Atlético-Bruges : 0-0

Naples-Ajax : 4-2

Barcelone-Inter : 3-3

Bayer Leverkusen-Porto : 0-3

Plzen-Bayern : 2-4

Rangers-Liverpool : 1-7

Sporting-OM : 0-2

Tottenham-Francfort : 3-2