Ligue des champions: le Barça officiellement éliminé après la victoire de l’Inter Milan

La victoire de l’Inter Milan contre Plzen (4-0) ce mercredi soir a définitivement éliminé le FC Barcelone de la Ligue des champions. Les Catalans sont reversés en Ligue Europa.

Pour la deuxième saison consécutive, le Barça ne verra pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Alors que les Catalans devaient espérer un exploit de Plzen sur la pelouse de l’Inter Milan pour avoir encore une chance de se qualifier, les Tchèques ont été séchement battus 4-0 ce mercredi soir sur la pelouse du club italien, qualifié pour le tour suivant.

Pour les hommes de Xavi, il n’y aura donc pas eu de miracle. À 21 heures, les Blaugrana vont accueillir le Bayern Munich dans un match dénué d’enjeu: alors qu'ils ne peuvent plus rattraper l'Inter Milan (2e) au classement du groupe C, la défaite de Plzen leur garantit la troisième place et les envoie directement en barrages de la Ligue Europa, où ils affronteront un deuxième de poule de C3.

Un nouveau coup dur pour le Barça en C1

C’est un coup dur pour le club espagnol, qui n’a plus connu le parfum d’un 8e de finale de Ligue des champions depuis la saison 2020-2021, quand ils avaient été éliminés à ce stade la compétition par le PSG (4-1, 1-1).

Le classement du groupe C après cinq journées

Bayern Munich, 12 pts (-1) Inter Milan, 10 pts Barça, 4 pts (-1) Plzen, 0 pt