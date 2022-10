Ligue des champions: le miracle qui pourrait permettre au Barça de se qualifier pour les huitièmes

Le FC Barcelone reçoit le Bayern Munich ce mercredi au Camp Nou lors du choc de la cinquième journée de Ligue des champions. Au bord de l’élimination, le club catalan peut encore espérer décrocher un billet pour les huitièmes de finale même si cela semble très compromis et reste dépendant du match de l'Inter Milan.

Thomas Muller attend avec impatience de retrouver Robert Lewandowski ce mercredi, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue des champions, et du choc entre le Barça et le Bayern. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le club bavarois se rend en Catalogne avec sérénité. Tout l’inverse de l’équipe blaugrana, au bord du gouffre dans le groupe C.

Troisième avec trois points de retard sur l’Inter Milan (quatre points contre sept points pour les Intéristes), le Barça risque d’être reversé en Ligue Europa et de dire adieu à la Ligue des champions. Mais les protégés de Xavi peuvent encore y croire, sous certaines conditions. Première obligation: Barcelone doit battre le Bayern pour espérer rester au contact de l’Inter.

>> Le multiplex de la 5e journée de Ligue des champions

Le Barça éliminé avant de jouer contre le Bayern?

Mais cela pourrait ne pas suffire. Et pour cause, il suffit à l’Inter Milan de gagner contre le Viktoria Plzen à Giuseppe Meazza pour garder, quoiqu’il arrive ensuite, trois points d’avance sur le Barça. L’actuel septième de Serie A validerait ainsi son accession en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Battu à la différence particulière par les Milanais (une défaite et un nul, Barcelone ne doit pas finir à égalité avec le club italien.

Programmé dès 18h45, en ouverture de la soirée européenne ce mercredi, le duel entre les Nerazzurri et les Tchèques se terminera avant même le coup d’envoi du match entre le Barça et le Bayern. En clair, si les coéquipiers de Lautaro Martinez et Milan Skriniar l’emportent à domicile face à Plzen, Barcelone n’aura plus rien à jouer en Ligue des champions et sera assuré de poursuivre sa campagne continentale en Ligue Europa.

Les scénarii de la soirée du Barça

- Barcelone éliminé si défaite contre le Bayern

- Barcelone éliminé si nul contre le Bayern Munich et que l’Inter Milan ne perd pas contre Plzen

- Barcelone éliminé si victoire de l’Inter Milan contre le Viktoria Plzen

- Barcelone toujours en vie si victoire contre le Bayern Munich et défaite de l’Inter Milan contre le Viktoria Plzen

- Barcelone toujours en vie si nu contre le Bayern Munich et défaite de l’Inter Milan contre le Viktoria Plzen

- Barcelone toujours en vie si victoire contre le Bayern Munich et nul entre l’Inter Milan et le Viktoria Plzen.