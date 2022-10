Barça-Bayern: "Lewy, on arrive!", la vidéo virale de Müller qui annonce la couleur à Lewandowski

Thomas Müller s'est filmé avant le match Barça-Bayern en Ligue des champions pour chambrer son ancien coéquipier Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski n'a qu'à bien se tenir. "Lewy, on arrive!", lui a lancé tout sourire son ancien coéquipier Thomas Müller dans une vidéo tournée par ses soins et publiée mardi sur son compte Instagram. À 24 heures du choc de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Bayern Munich (mercredi 21h), l'Allemand a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux avec ces images tournées à son arrivée dans l'hôtel du club allemand en Catalogne.

Thomas Müller n'est pas le seul à apparaître dans cette vidéo. Jamal Musiala et Eric Maxim Choupo-Moting se sont joints à lui pour défier leur ancien coéquipier, parti cet été du Bayern Munich pour le FC Barcelone.

Le Barça éliminé avant de jouer?

Le FC Barcelone n'a plus battu le Bayern Munich depuis mai 2015. À l'époque, les Bavarois s'étaient imposés 3-2, après avoir encaissé un 3-0 au Camp Nou. Depuis, le club allemand s'est illustré avec quatre victoires en quatre matchs, dont le fameux 8-2 de "Final 8" d'août 2020. En septembre dernier, pour les premières retrouvailles de Lewandowski avec le champion d'Allemagne, le FC Barcelone s'était incliné 2-0.

Avec une seule victoire et un nul en quatre matchs, le FC Barcelone risque d'être éliminé de la Ligue des champions avant même de faire face au Bayern. Juste avant, en début de soirée (18h45), l'Inter pourra éliminer le club catalan en s'imposant face aux Tchèques du Viktoria Plzen.