PSG: Mbappé raconte comment il s'adapte au jeu de Messi au quotidien

Dans une interview diffusée sur les réseaux sociaux du PSG, Kylian Mbappé s’est confié sur l’intégration de son nouveau coéquipier, Lionel Messi, et comment il s’est adapté à son jeu.

C’est la tournée médiatique pour Kylian Mbappé. Après la couverture de Paris-Match, le Français a à nouveau pris la parole ce jeudi, cette fois sur les réseaux sociaux du Paris Saint-Germain, pour une interview de huit minutes. Dans celle-ci, il aborde notamment la façon dont il a modelé son jeu pour laisser de la place à la recrue phare du dernier mercato, avec qui il partage maintenant l’attaque du club: Lionel Messi.

"L’adaptation est plus rapide quand le lien humain est fort, a-t-il expliqué à son sujet. Ça vous aide, vous avez moins de complexes, moins de craintes. Le nouveau joueur arrive avec des certitudes, des schémas qu’il a travaillés. Même un joueur comme Messi, il a joué à Barcelone et, pendant 15 ans, il a fait la même chose. Ça a marché là-bas, mais quand il arrive ici, c’est différent." Pour l’heure, le rendement de l’Argentin est en effet loin de ses standards habituels, avec seulement un but en dix matchs de Ligue 1.

"Tu apprends à connaître le joueur"

Pour autant, Mbappé apparait optimiste quant au développement d’une synergie avec le récent Ballon d’Or. "On crée ça à l’entrainement, par des circuits de passes, développe-t-il. Ce n’est pas forcément à chaque travail tactique, mais tu crées une connexion, tu sais que quand le gars il est là, il peut faire ça… Tu apprends à connaitre le joueur. Il y a une différence entre voir le joueur à la télé et en vrai, tu apprends ce qu’il aime faire ou non. L’adaptation, c’est aussi savoir ce qu’aiment tes coéquipiers."

Mbappé s’est aussi confié sur son entente avec le reste du vestiaire, apparemment au beau fixe. "Je suis bien avec tout le monde, a-t-il assuré. Après, je parle plusieurs langues donc c’est plus facile aussi. Ça fait longtemps que je suis là, donc je fais partie des leaders du vestiaire, j’essaie d’aider tout le monde. Parce que je suis convaincu qu’on aura besoin de tout le monde pour gagner. On a beaucoup de grands joueurs et l’heure de chacun va arriver."