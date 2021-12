Ligue des champions: le film de la flamboyante victoire de Lille à Wolfsburg

Le LOSC a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et sa première place de groupe en s'imposant mercredi à Wolfsburg (3-1). RMC Sport vous propose le film de ce match historique pour les Lillois.

Sept participations pour y parvenir. Lille a terminé, pour la première fois de son histoire, la phase de poules de la Ligue des champions en tête de son groupe. Une aubaine en vue du tirage au sort des huitièmes de finale de ce lundi (à suivre sur RMC Sport) et le reflet d'un parcours conclu de façon remarquable mercredi soir, avec un flamboyant succès à Wolfsburg (3-1).

Ikoné en grande forme

RMC Sport vous propose de revivre ce grand moment de l'histoire du LOSC avec le film du match, en longueur et avec des images inédites. L'occasion de profiter, sous tous les angles, de l'ouverture du score de Burak Yilmaz sur une inspiration d'un Jonathan Ikoné dans un grand soir.

Pour alourdir l'addition, un certain Jonathan David, bouillant en Ligue 1 (en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat avec 11 buts) et qui a su concrétiser un caviar du jeune Angel Gomes, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Lequel a signé le premier but de sa carrière en C1 quelques instants plus tard, sur une passe décisive d'Ikoné.

A savourer aussi, les images de joie des joueurs et du staff lillois, qui ont connu un début de saison loin d'être évident, après le départ de Christophe Galtier pour Nice et l'arrivée surprise de Jocelyn Gourvennec. La revanche n'en est que plus belle.