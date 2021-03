Ligue des champions: le mode d’emploi du tirage des quarts

C’est ce vendredi midi à Nyon que le PSG et les sept autres qualifiés pour les quarts de finale vont connaître leur adversaire. Le tirage au sort sera intégral, c’est-à-dire qu’il déterminera les affiches jusqu’à la finale.

La fin de l’attente approche pour le PSG. Qualifiés la semaine dernière après le match nul face au Barça (1-1, victoire 4-1 au Camp Nou à l’aller), les Parisiens seront fixés sur leur prochain adversaire, ce vendredi. Le tirage au sort est programmé à midi à la maison du football européen à Nyon (Suisse). Contrairement à celui pour les huitièmes qui "protégeait" les équipes premières de leur groupe avec un retour programmé à domicile, les huit qualifiés seront sur un pied d’égalité.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Il n’y aura aucune tête de série, ni protection géographique, ouvrant la porte à de gros chocs entre favoris à la victoire finale. Le tirage sera intégral et déterminera la suite du tableau jusqu’à la finale. Les potentielles affiches des demi-finales seront en effet connues dès ce vendredi. Les quarts de finale allers se disputeront les 6 et 7 avril, une semaine avant les retours programmés les 13 et 14.



Les demi-finales débuteront deux semaines plus tard avec les allers programmés les 27 et 28 avril et les retours les 13 et 14. La finale aura, elle, lieu, le samedi 29 au stade Atatürk d’Istanbul, qui devait accueillir la précédente édition avant le report et la reprogrammation du Final 8 à Lisbonne.

En direct sur RMC Sport 1

Les huit qualifiés pour les quarts de finale sont le PSG, le Bayern Munich, Manchester City, le Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Porto et le Real Madrid. Le tirage au sort sera à suivre en direct sur RMC Sport 1 mais aussi sur le site et l'app RMC Sport.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa aura également lieu ce vendredi midi selon les mêmes dispositions: tirage intégral et aucune équipe protégée. Les dernières équipes en lice sont l'Ajax Amsterdam, Arsenal, le Dinamo Zagreb, Grenade, Manchester United, l'AS Rome, le Slavia Prague et Villarreal.

La saison dernière, le PSG avait été plutôt épargné en tirant l’Atalanta Bergame. Les Parisiens avaient eu très chaud mais s’étaient finalement imposés (2-1). Ils avaient ensuite atteint la finale de la compétition pour la première fois de leur histoire, face au Bayern, finalement vainqueur (1-0) et qui figure de nouveau parmi les grands favoris au titre. C’est aussi le cas de Manchester City.

Démis de ses fonctions d’entraîneur du PSG fin décembre, Thomas Tuchel a revivifié Chelsea depuis et pourrait retrouver son ancien club, même s’il ne l’espère pas vraiment. "Je suis à peu près sûr que personne ne veut jouer contre nous", estime, en revanche, l’Allemand. Verdict ce vendredi.