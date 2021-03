Tirage au sort Ligue des champions: les bons souvenirs du PSG face à ses adversaires potentiels

Bourreau du FC Barcelone en huitièmes, le PSG connaîtra ce vendredi son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le tirage au sort sera à suivre en direct sur RMC Sport à partir de 12h.

Ils ne sont plus que huit. Trois Anglais, deux Allemands, un Espagnol, un Français et un Portugais. Tous rêvent de décrocher en mai prochain à Istanbul la plus prestigieuse des compétitions européennes. Il faudra d'abord passer les quarts de finale programmés le mois prochain (à suivre en exclusivité sur RMC Sport). Les affiches seront connues ce vendredi midi à l'issue du tirage au sort.

Alors quel adversaire pour le PSG? Quel obstacle devront franchir Kylian Mbappé et ses camarades pour poursuivre leur route en Ligue des champions? Un gros morceau comme le Bayern Munich, Manchester City ou le Real Madrid? Un adversaire un peu moins effrayant sur le papier, à l'instar du FC Porto ou du Borussia Dortmund? Ou alors Liverpool? Le Chelsea de Thomas Tuchel?

Champion d'Europe en titre, le Bayern est sans doute le club à éviter à tout prix. Il semble bien parti pour décrocher une nouvelle Bundesliga, n'a eu aucun mal à se défaire de la Lazio en huitièmes et compte dans ses rangs une machine à marquer avec Robert Lewandowski. Hériter de l'ogre bavarois viendrait aussi réveiller de douloureux souvenirs aux Parisiens, dominés en août dernier par les ouailles d'Hansi Flick en finale à Lisbonne (1-0). Et pourtant, trois ans plus tôt, le Bayern avait pris une leçon de football en terre parisienne (3-0) pour son premier choc européen de la saison 2017-2018. Les buteurs se nommaient Daniel Alves, Edinson Cavani et Neymar.

L'autre équipe allemande encore en lice se veut moins effrayante... même si avoir Erling Haaland dans son équipe suffit à faire peur à n'importe quelle défense. Le phénomène norvégien avait d'ailleurs marqué face au PSG la saison dernière en huitième de finale aller (2-1). Mais son Borussia Dortmund avait craqué au retour au Parc des Princes (2-0).

Chelsea et le Real, des souvenirs mitigés

Paris doit aussi se souvenir qu'il a été capable de battre Liverpool en phase de groupes en 2018 - quelques mois avant la victoire des Reds en finale - et qu'il reste sur un succès face à Porto. C'était en décembre 2012. Là aussi en phase de groupes de C1, mais avec Clément Chantôme comme titulaire (2-1). Une autre époque.

Plus récemment, Marquinhos et les siens ont aussi tenu bon devant le Real Madrid. Avec un large succès chez eux (3-0) lors de la saison 2019-2020, puis un nul du côté de Santiago-Bernabey (2-2). Deux résultats en forme de revanche après avoir été sortis par les Merengue en 2018 en huitièmes de finale. Le bilan face à Chelsea est aussi mitigé. Il y a eu cette élimination en 2014 en quarts avec le but de Demba Ba.

Mais il y a aussi eu les qualifications pour les quarts en 2015 et 2016. Il y a cinq ans, l'aventure européenne des Parisiens avait été stoppée aux portes du dernier carré par le Manchester City de Kevin De Bruyne, alors coaché par Manuel Pellegrini. Les Skyblues n'ont même jamais perdu face au PSG : une victoire et deux nuls en trois confrontations. Et ils semblent au moins aussi armés que le Bayern cette saison pour aller au bout.