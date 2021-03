Ligue des champions: quand aura lieu le tirage des quarts

Après avoir décroché sa qualification pour les quarts de finale, le PSG va devoir attendre un peu avant de connaître son prochain adversaire. Le tirage des quarts et des demies est programmé le 19 mars.

Une bonne chose de faite. Le PSG a décroché son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive et la septième fois de son histoire, mercredi en arrachant le match nul face au Barça (1-1). Larges vainqueurs à l’aller (1-4), les Parisiens ont subi une nette domination catalane, notamment en première mi-temps, mais y ont résisté grâce à un énorme Keylor Navas, dans le but. Un scénario différent de la saison dernière où les coéquipiers de Kylian Mbappé avaient dû renverser le Borussia Domtmund (2-0) après une défaite à l’aller en Allemagne (2-1).

Les hommes de Mauricio Pochettino vont devoir s’armer de patience avant de connaître leur prochain adversaire. Il faut encore attendre l’identité des quatre derniers qualifiés qui seront connus la semaine prochaine à l’issue des derniers huitièmes de finale.

Tirage des quarts et demies le 19 mars

Le tirage au sort de quarts de finale et des demi-finales aura lieu le vendredi 19 mars à Nyon (12h), à la maison du football européen. Chacune des huit équipes restantes connaitra donc son chemin vers une potentielle finale.

A l’inverse des huitièmes qui récompensaient les premiers (réception au retour), aucune tête de série, ni protection géographique ne seront déterminées pour ce tirage. Il en sera de même pour les demi-finales. Les quarts de finale aller seront programmés les 6 et 7 avril, et les retours une semaine plus tard (13/14 avril). Les demi-finales allers auront lieu les 27/28 avril (retours: 4/5 mai). Enfin, la finale est programmée le samedi 29 mai au Stade olympique Atatürk d’Istanbul.

Pour le moment, le PSG, Liverpool, le Borussia Dortmund et le FC Porto sont en quarts de finale. Ils seront rejoints par les vainqueurs de Manchester City-Mönchengladbach (2-0 à l’aller), Real Madrid-Atalanta (1-0), Chelsea-Atlético (1-0) et Bayern-Lazio (4-1).