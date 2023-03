Ligue des champions: le PDG du Bayern Munich affiche sa confiance avant le retour face au PSG

A une semaine du 8e de finale retour de Ligue des champions contre le PSG, prévu le 8 mars à l’Allianz Riviera (21h sur RMC Sport 1), Herbert Hainer, le PDG du Bayern Munich est persuadé que son équipe va se qualifier. Les Bavarois l’ont emporté à Paris au match aller grâce à un but de Kingsley Coman (0-1).

Pour lui, ça ne fait aucun doute, le Bayern Munich va se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Herbert Hainer, le PDG du club bavarois, est persuadé que son équipe va éliminer le PSG. Après leur victoire à l’aller au Parc des Princes grâce à un but de Kingsley Coman (0-1), les champions d’Allemagne recevront les Parisiens la semaine prochaine à l’Allianz Arena (le 8 mars sur RMC Sport 1). Avec l’objectif de composter leur ticket pour la suite de la compétition. "L’équipe a montré, déjà à l’aller, qu’elle est là quand il le faut. Ils vont le montrer à nouveau. Je suis absolument confiant pour ce match retour contre Paris", a confié Hainer dans des propos rapportés lundi par Bild.

Le dirigeant de 68 ans mise notamment sur la profondeur de l’effectif à disposition de Julian Nagelsmann pour faire tomber les coéquipiers de Kylian Mbappé. Lors de son succès écrasant face à l’Union Berlin dimanche dernier (3-0), au sommet de la Bundesliga, le Bayern a pu compter sur les entrées en jeu de Sadio Mané, Leroy Sané, Serge Gnabry, Joao Cancelo et Mathys Tel. Sachant que Daley Blind, Rayan Gravenberch et Bouna Sarr sont restés sur la touche. "Quand on voit les joueurs qui sortent du banc, d’autres clubs s’en mordraient les doigts. C’est aussi pour ça que je suis confiant", observe Herbert Hainer.

Un message fort envoyé contre l’Union Berlin

Après avoir été battus à Mönchengladbach (3-2), dans la foulée de leur victoire à Paris, les Bavarois se sont parfaitement relancés face à l’Union Berlin. Malgré la neige et la grêle qui ont balayé Munich durant une partie de la rencontre, ils ont affiché un visage séduisant et dominateur. En ne laissant aucune chance à leurs hôtes.

De quoi reprendre la tête du championnat, à égalité de points avec Dortmund, et faire le plein de confiance. Sadio Mané en a profité pour reprendre la compétition, trois et demi après sa blessure au péroné. Et l'attaquant sénégalais, qui a manqué le Mondial 2022 au Qatar, s'est montré plutôt en jambes. Le Bayern se déplacera d’abord à Sttutgart, samedi à 18h30, avant de le choc tant attendu face au PSG.