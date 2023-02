PSG: Kimpembe opéré avec succès du tendon d'Achille

Sur ses réseaux sociaux ce mardi, Presnel Kimpembe a confirmé avoir été opéré avec succès du tendon d'Achille, dont il souffrait depuis sa sortie sur blessure dimanche lors du Classique contre l'OM. Le défenseur du PSG s'est montré combatif, même si sa saison est déjà terminée.

Sa saison est d'ores et déjà terminée. Sérieusement blessé lors de la victoire dimanche du PSG face à l'OM (3-0), Presnel Kimpembe a été opéré avec succès ce mardi du tendon d’Achille, rompu au Vélodrome. Sur ses réseaux sociaux, l'international français a donné de ses nouvelles et s'est voulu combatif.

"Les guerriers reviennent toujours plus forts"

Lors d'une course défensive en première période, Presnel Kimpembe s'est écroulé, incapable de bouger. "Un grand merci pour tous vos messages de soutien. L'opération s'est bien passée, a indiqué le défenseur de 27 ans. Un grand merci à tout le staff émdical du PSG et au Professeur James Calder. Les guerriers reviennent toujours plus forts."

En conférence de presse d'après-match, Christophe Galtier n'hésitait pas à annoncer la fin de saison de Presnel Kimpembe. Le coup est d'autant plus dur pour le champion du monde 2018 qu'il revenait (déjà) d'une blessure au tendon d’Achille, l'éloignant des terrains depuis novembre dernier et le privant du Mondial au Qatar.

Avec seulement 15 matchs disputés en club depuis juillet dernier, Presnel Kimpembe s'apprête donc à vivre une saison pratiquement blanche, où il n'aura pas pu être présent pour les principales échéances. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec son club formateur, l'homme aux 236 matchs sous le maillot du PSG va ainsi devoir patienter pour retrouver la compétition.