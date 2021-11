Ligue des champions: comment le Losc peut se qualifier dans le groupe G

Lille est allé décrocher une victoire précieuse à Séville (1-2) ce mardi lors de la quatrième journée de Ligue des champions. Deuxièmes provisoires, les Dogues peuvent encore viser la qualification pour les huitièmes et la première place du groupe G mais restent aussi sous la menace de finir derniers.

Jonathan David et Jonathan Ikoné ont guidé Lille vers un succès capital sur le terrain du Séville FC (1-2). Buteurs lors de cette victoire le Canadien et l'international français ont également totalement rebattu les cartes en vue de la qualification pour les huitièmes de finale en offrant provisoirement la deuxième place du groupe G au terme de cette quatrième journée de Ligue des champions.

Classement du groupe G après quatre matchs:



1. Salzbourg avec 7 points (+2)

2. Lille avec 5 points (0)

3. Wolfsburg avec 5 points (-1)

4. Séville avec 3 points (-1)

Avec encore quatre matchs au programme, deux pour chaque équipe, il reste six points à prendre pour Lille. Dès le 23 novembre prochain, les protégés de Jocelyn Gourvennec recevront Salzbourg dans un duel capital. Les Lillois joueront ensuite leur avenir sur le terrain de Wolfsburg lors de la sixième et dernière journée de cette phase de poules.

J5: Lille-Salzbourg et Séville-Wolfsburg, le 23 novembre

J6: Wolfsburg-Lille et Salzbourg-Séville, le 8 décembre

Lille joue très gros contre Salzbourg

En gagnant à Séville, le Losc s'est offert le droit de rêver. Mais tout reste encore possible pour les coéquipiers de José Fonte. Si les Lillois ne peuvent pas se qualifier ou être éliminés lors de la cinquième journée, un succès contre Salzbourg les placerait dans une position idéale pour décrocher leur qualification.

En cas de victoire contre les Autrichiens, le champion de France se retrouverait en ballotage favorable pour les huitièmes et même pour la première place du groupe G. A l'inverse, une défaite face aux partenaires de Karim Adeyemi et Lille serait en grand danger. Une place parmi les deux premiers de la poule s'éloignerait et le billet pour la Ligue Europa se jouerait alors à Wolfsburg.

"Si on se donne les moyens, je pense que l’on peut gagner (contre Salzbourg), a estimé Jonathan Ikoné. Et faire quelque chose au classement."

Séville dos au mur, Salzbourg en confiance

Si le duel à venir entre Lille et Salzbourg reste "seulement" un match charnière pour les Dogues, tout restant possible pour la sixième journée, il revêt un enjeu majeur pour les Autrichiens. Comme lors du déplacement à Wolfsburg, le Red Bull Salzbourg pourra assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas de victoire contre le Losc. Après avoir manqué le coche en Allemagne, les Autrichiens seront surmotivés à Villeneuve-d'Ascq.

Le Séville FC jouera clairement sa tête lors de la cinquième journée. Après avoir perdu à domicile contre Lille, les Andalous pourraient même éliminés dès leur prochain match contre Wolfsburg. Pour croire encore à une qualification, les Sévillans sont dans l'obligation de faire une bonne performance. Une défaite contre les Loups et Séville serait éliminé de la course aux huitièmes de finale de Ligue des champions et n'aurait plus son destin entre les mains en vue de la Ligue Europa.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour voir tous les matchs de Lille en Ligue des champions