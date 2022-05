Fraude massive aux faux billets en finale de Ligue des champions: le Préfet de Police de Paris saisit le procureur

Info BFMTV - Dans une note adressée au ministère de l'Intérieur, le préfet de police de Paris informe qu'il va saisir le procureur pour ouvrir une enquête concernant la "fraude massive aux faux billets" lors de la finale de Ligue des champions Liverpool-Real samedi, au Stade de France.

BFMTV s'est procuré une note du préfet de police de Paris adressée au ministère de l'Intérieur concernant les incidents du Stade de France samedi soir. Il informe saisir le procureur de la République pour l'ouverture d'une enquête sur la "fraude massive aux faux billets". Comme expliqué plus tôt par RMC Sport, les éléments se font de plus en plus nombreux concernant le déroulé des événements qui ont conduit aux incidents d'avant-match et engendré le report du coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid.

Par ailleurs, le préfet de police estime que le "dispositif mis en place a assuré l'essentiel: permettre le bon déroulement du match et garantir la sécurité des festivités sans morts ni blessés graves".

La note signée Didier Lallement détaille le déroulement des événements et la mise en place précise du dispositif de sécurité, que ce soit au Stade de France ou dans les fan zones des supporters des Reds et du club madrilène. En évoquant des "difficultés rencontrées", le préfet de police appuie sur la "nécessité tant d'un dispositif d'ordre public renforcé à l'occasion de matchs à risque afin de faire face aux éventuelles défaillances des organisateurs que d'exigences accrues à leur endroit". En pointant donc du doigt la responsabilité de l'organisation revenant à l'UEFA et, par délégation, à la Fédération française de football.

Une "part importante de porteurs de billets falsifiés"

Parmi les étapes ayant mené au fiasco de l'avant-match, le préfet de police cite les "arrivées massives et tardives de nombreux supporters britanniques" avec notamment des "perturbations occasionnées par la grève RATP" sur le RER B. Devant la "part importante de porteurs de billets falsifiés", Didier Lallement explique avoir demandé la levée du premier barrage pour "limiter les risques d'écrasement". La pression sur les points de filtrage a selon lui été accrue par l'arrivée de "supporters qui forçaient l'accès" en "profitant de ce dysfonctionnement".

Le préfet de police souligne le "très bon déroulement de l'ensemble du dispositif d'ordre public et de sécurité mis en oeuvre par la préfecture de police depuis le jeudi 26 mai", soulignant le rôle important des fan zones pour "détourner du stade des publics nombreux qui auraient pu constituer de très lourdes menaces à l'ordre public".