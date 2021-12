PSG: Pochettino défend son bilan et se compare aux autres grands d'Europe

Le PSG a battu Monaco (2-0) ce dimanche en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Solide leader du classement avec une seule défaite en championnat, le club francilien connait pourtant un début de saison mitigé dans le jeu. Pas de quoi inquiéter Mauricio Pochettino face à la presse qui a défendu les performances de son équipe.

Un Kylian Mbappé des grands soirs mais un collectif encore trop limité. Voilà le résumé de la soirée du PSG malgré sa victoire contre Monaco (2-0) ce dimanche lors de la 18e journée de Ligue 1. Une rencontre à l'image du début de saison des Franciliens selon les détracteurs d'un Mauricio Pochettino dont l'empreinte tactique peine encore à s'imposer à Paris. Pourtant, le technicien argentin a défendu son bilan de 17 victoires, cinq nuls et trois défaites en 25 rencontres toutes compétitions confondues en 2021-2022.

"Je crois qu'il n'y a aucune équipe en Europe qui domine un match pendant 90 minutes en ce moment, a lancé l'entraîneur du PSG après le succès contre l'ASM. On a vu Manchester City battre difficilement Wolverhampton avec un joueur en moins ce week-end. Liverpool a gagné grâce à un penalty et Chelsea aussi. Manchester United contre Norwich, le Bayern était mené..."

Pochettino rappelle ses ambitions dans le jeu

A écouter Mauricio Pochettino, il n'y a donc toujours pas péril en la demeure parisienne si on compare avec les autres grands d'Europe. Le technicien argentin devrait rapidement pouvoir s'offrir un test grandeur nature. Et pour cause, hormis les Skyblues de Pep Guardiola, les autres cadors européens pourraient bientôt se retrouver sur la route du PSG lors des huitièmes de finale de Ligue de champions. L'occasion Kylian Mbappé et autres Lionel Messi ou Marco Verratti de jauger véritablement leur niveau cette saison.

"Je crois que l'on est exigeant avec le PSG car nous avons des talents et une grande équipe. Nous devons bien jouer, a rénchéri Mauricio Pochettino après le succès des siens en L1. Dans l'idéal, on veut bien jouer pendant 90 minutes, s'étirer sur la largeur du terrain, dominer, avoir des occasions et avoir le plus possible la possession du ballon. Voilà le défi. Les caractéristiques de nos joueurs le permettent."

Pochettino: "On va s'améliorer"

Mauricio Pochettino de conclure sur une note d'espoir, non sans trouver une excuse aux manques qu'affiche parfois son équipe en Ligue 1 ou en Ligue des champions.

"On s'améliore mais c'est difficile de maintenir ce niveau en jouant tous les trois jours, a conclu le technicien parisien. Les compétitions sont très denses mais on essaiera. Les résultats sont là mais on va s'améliorer. On est en train de s'améliorer."

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions prévu ce lundi au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse) permettra de connaître le nom du prochain adversaire du PSG sur la scène européenne. Ensuite, Mauricio Pochettino aura jusqu'au début du mois de mars 2022 pour peaufiner sa tactique et développer son équipe. L'occasion de voir si le technicien argentin a été jugé trop sévèrement ou si le club francilien est vraiment monté en puissance lors de cette première moitié de saison jusqu'ici assez poussive malgré un bilan comptable positif.