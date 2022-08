Ligue des champions: le groupe du PSG, avec notamment un choc contre la Juventus

Le tirage au sort de la phase de poules de Ligue des champions livre son verdict ce jeudi. En attendant ses adversaires du pot 4, le Paris Saint-Germain a été placé dans le groupe de la Juventus Turin du Benfica Lisbonne et du Maccabi Haïfa.

Sur la route de son rêve de sacre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain sait désormais (en partie) ce qui l’attend en phases de poules. Ce jeudi, le tirage au sort organisé à Istanbul, lieu de la finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs (10 juin 2023), a notamment placé le club de la capitale dans le groupe de la Juventus de Turin et du Benfica Lisbonne et du Maccabi Haïfa.

Mis dans le chapeau 1 grâce à son titre acquis en Ligue 1 la saison dernière, le PSG était sûr d’éviter certains cadors européens (Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich…) Mais les hommes de Christophe Galtier savaient qu’ils pouvaient notamment tomber contre des gros morceaux dans le pot 2, comme Liverpool... ou la Juventus. Cette confrontation devrait notamment être marquée par le retour de Rabiot et de Di Maria au Parc des Princes.

En raison de la Coupe du monde au Qatar, organisée du 20 novembre au 18 décembre, la phase de groupes de la Ligue des champions va être particulièrement resserrée. Les six journées se joueront en l’espace de deux moins de deux mois entre le 6 septembre et le 2 novembre.

Le groupe du PSG (groupe H)

PSG

Juventus Turin (ITA)

Benfica (POR)

Maccabi Haïfa (ISR)