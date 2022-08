EN DIRECT Ligue des champions: Quels adversaires pour l'OM et le PSG? Suivez le tirage au sort en live

C'est le grand jour pour les 32 clubs qualifiés pour la Ligue des champions. Ce soir à 18h, ils sauront quels seront leurs adversaires pour le marathon de la pahse de poule: un marahton qui ressemble à un sprint cette année puisque les six matchs auront lieu avant la phase de poule. Le tirage sera plus clément pour le PSG, dans le chapeau 1 et que pour l'OM, dans le chapeau 4 et qui aura forcément fort à faire. Début du tirage à 18h, à suivre en direct sur RMC Sport 1, BFM Marseille et BFM Paris. Et bien sûr, à l'antenne de RMC dans Rothen s'enflamme et en direct commenté sur RMC Sport.