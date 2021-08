Ligue des champions: le récapitulatif de tous les groupes, avec de nombreux chocs dont Barça-Bayern

Le tirage au sort des groupes de la Ligue des champions a eu lieu ce jeudi en Turquie. Le PSG hérite d'un groupe très relevé avec Manchester City et Leipzig. Lille, qui était dans le chapeau 1 avec son statut de champion de France, est plus épargné.

Le sort en est jeté: le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions avait lieu ce jeudi en Turquie. Ce seront des retrouvailles pour le PSG avec Manchester City, son bourreau en demi-finale de C1 la saison passée... mais aussi entre Pep Guardiola et Lionel Messi, désormais joueur parisien. Avec, en possible cerise sur le gâteau, un potentiel duel entre l'Argentin et Cristiano Ronaldo, évoqué avec instance du côté des Skyblues. Le groupe - très costaud - est complété par Leipzig et le Club Bruges.

Plusieurs groupes très relevés

Autre poule à suivre, le très relevé groupe E avec le Bayern, le Barça, Benfica et le Dynamo Kiev. Sur fond de mauvais souvenir pour les Barcelonais, qui avaient pris une énorme claque en août 2020, dans le cadre du Final 8 (8-2). Autre groupe très relevé, la poule B, avec l'Atlético, Liverpool, Porto et l'AC Milan, pour du beau spectacle en perspective.

Groupe A

Manchester City ; PSG ; Leipzig ; Club Bruges

Groupe B

Atlético de Madrid ; Liverpool ; Porto ; AC Milan

Groupe C

Sporting Portugal ; Dortmund ; Ajax ; Besiktas

Groupe D

Inter Milan ; Real Madrid ; Shakhtar Donetsk ; Sheriff Tiraspol

Groupe E

Bayern Munich ; Barça ; Benfica ; Dynamo Kiev

Groupe F

Villarreal ; Manchester United ; Atalanta ; Young Boys

Groupe G

Lille ; Séville ; Salzbourg ; Wolfsburg

Groupe H

Chelsea ; Juventus ; Zenit Saint-Pétersbourg ; Malmö

