Ligue des champions: le récital de Kanté, la frustration de Guardiola... le film de Manchester City-Chelsea

Des images exclusives au plus près de Thomas Tuchel, Pep Guardiola ou N’Golo Kanté, l’incapacité de Manchester City à trouver la faille dans le bloc de Chelsea... RMC Sport vous propose le film exceptionnel de la finale de la Ligue des champions.

"Destins". C’est le nom du film exceptionnel de RMC Sport sur la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea (0-1). "Destins" croisés entre Pep Guardiola et son équipe - obnubilée par un sacre européen depuis l’arrivée de l’Espagnol au club en 2016 - et Chelsea presque revenu de nulle part depuis la nomination de Thomas Tuchel en janvier 2021. Evincé du PSG en décembre, l’Allemand a rebondi à Londres, révolutionné le jeu des Blues et battu deux fois City avant cette finale. Pour le troisième duel, il a encore trouvé la faille et gagné le combat tactique.

Les consignes de Pep Guardiola à Kevin De Bruyne © Capture

Les images exclusives de RMC Sport suivent Tuchel et Guardiola sur leur banc, mais aussi N’Golo Kanté, auteur d’une prestation magistrale récompensée du titre de l’homme du match. L’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz est aussi scruté de près pour sa dernière danse européenne. On le voit notamment expliquer pourquoi il n’accorde pas un penalty à Manchester City en deuxième période après une main involontaire de Reece James.

Comment Guardiola a tenté de replacer De Bruyne

Avant cela, les images dévoilent comment Pep Guardiola a tenté de trouver la solution face au bloc des Blues et l’impossibilité de Kevin De Bruyne de se sortir de l’étreinte adverse et notamment celle de N’Golo Kanté. "Kevin, lui lance-t-il. Foden passe en attaque et toi, tu es libre. Foden, tu vas devant."

Cela n’a pas fonctionné et les Blues ont finalement trouvé la faille par Kai Havertz en appuyant sur la faiblesse du schéma tactique tenté par Guardiola: l’absence de numéro 6. Chelsea avait pourtant fait passer un message deux minutes plus tôt en développant une action de jeu en tout point similaire à celle qui a abouti sur le but. Les Citizens s’en étaient, alors, bien sortis. Mais ils ont craqué quelques dizaines de secondes plus tard.

Les conseils de Riyad Mahrezà John Stones à la pause © Capture

Les Citizens ont alors couru derrière le score et Riyad Mahez a exhorté John Stones à serrer de plus près ses adversaires, dans les couloirs du vestiaire avant la reprise de la deuxième période. "John, il faut que tu les colles, exhorte l’international algérien en joignant le geste à la parole. Ne recule pas, avance. C’est tout et sinon, tu les pousses."

L’ancien ailier de Leicester fera aussi part de ses interrogations part de gestes en direction de Guardiola sur l’incapacité de City à s’approcher du but adverse. Pendant ce temps, N’Golo Kanté (13 kilomètres parcourus) multipliait les interceptions et sorties de balles remarquables. Jusqu’à la libération du coup de sifflet finale, offrant la deuxième Ligue des champions de l’histoire de Chelsea.