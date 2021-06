L’équipe de la saison en Ligue des champions

L’UEFA a dévoilé l’équipe de la saison de la Ligue des champions, remportée par Chelsea face à Manchester City, samedi. Trois Français et trois joueurs du PSG figurent dans ce groupe de 23.

La liste des 23 est tombée! Celle des meilleurs joueurs de la Ligue des champions édition 2020-2021, dévoilée par l’UEFA, lundi, deux jours après la victoire de Chelsea en finale face à Manchester City (1-0). Les Blues sont d’ailleurs les plus représentés avec sept joueurs (Mendy, Azpilicueta, Rüdiger, Chilwell, Jorginho, Mount, Kanté) dans cette sélection comprenant trois gardiens, six défenseurs, huit milieux de terrains et six attaquants.

Finaliste, Manchester City compte cinq représentants (Ederson, Ruben Dias, De Bruyne, Gündogan, Foden). Les six attaquants de cet effectif solide ont tous été éliminés avant la finale, à l’instar du meilleur buteur de la compétition, Erling Haaland (10 buts), sorti en quarts de finale avec le Borussia Dortmund par Manchester City.

Mbappé, Kanté et Benzema pour les Français

Auteur d’un superbe parcours, interrompu en demi-finale par Manchester City, le PSG place trois joueurs dans cette équipe: son capitaine Marquinhos, Kylian Mbappé (deuxième meilleur buteur avec 8 buts) et Neymar. Trois Français au total sont présents: Mbappé, Kanté et Karim Benzema qui a porté le Real Madrid à bout de bras. Ses six buts lors de cette édition lui ont permis de rejoindre Raul à la 4e place des meilleurs buteurs de tous les temps en Ligue des champions (71 buts). Lionel Messi complète le casting des attaquants.

Au total, huit équipes sont représentées dans cette Dream Team. Haaland (Dortmund), Messi (Barcelone) et Sergio Oliveira (Porto) sont les uniques représentants de leur équipe respective. Le Bayern, lauréat en 2020, place deux joueurs avec David Alaba et Robert Lewandowski tout comme le Real avec Luka Modric et Benzema, donc.