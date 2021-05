Ligue des champions: les chaussures porte-bonheur de Tuchel, cadeau de Nasser, qui ont fait gagner Chelsea

Après le succès de Chelsea en finale de la Ligue des champions contre Manchester City samedi soir, plusieurs joueurs des Blues ont été aperçus en train de fêter la victoire avec les chaussures de Thomas Tuchel. Une célébration particulière expliquée par l'entraîneur allemand après la rencontre.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et ont tout d'abord interloqué. Pourquoi, lors de la célébration des joueurs de Chelsea dans les vestiaires après la victoire en finale de la Ligue des champions contre Manchester City (1-0) samedi soir, les Blues ont-il porté aux nues les chaussures de Thomas Tuchel?

Tuchel devait porter ces chaussures l'an dernier en finale contre le Bayern

Quelle symbolique résidait autour de cette paire de basket pour qu'Édouard Mendy, Olivier Giroud et Antonio Rüdiger viennent les embrasser à la fin de la rencontre, sur la pelouse de l'Estadio do Dragao de Porto? Le voile autour de ce mystère a été levé par Thomas Tuchel lui-même à l'issue du match, au cours d'une des nombreuses interviews que l'entraîneur allemand a accordé aux différents médias présents au bord de la pelouse.

"J'avais ces chaussures à Paris et j'avais promis que je les porterai si nous allions en finale de la Ligue des champions", a d'abord expliqué Thomas Tuchel au micro de beIN Sports. Mais lors de la finale d'août dernier perdue face au Bayern Munich avec le Paris Saint-Germain à Lisbonne, le technicien allemand avait oublié de mettre cette paire, préférant une paire de Nike dont une chaussure était cachée par son attelle à la cheville.

Un cadeau du président Al-Khelaïfi

Samedi, Tuchel n'a pas oublié de porter cette paire qui avait donc une symbolique très particulière. "C'était un cadeau de la part du président du PSG (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) et j'avais promis à mon staff que je les porterai en finale. J'avais oublié et nous avions perdu. Aujourd'hui, je les ai portées et ça a marché", a indiqué Thomas Tuchel, qui a remporté la toute première Ligue des champions de sa carrière d'entraîneur.

La superstition a donc fonctionné et les joueurs de Chelsea étaient manifestement au courant de cette histoire, vu leur célébration dans les vestiaires après le match. Parfois, une victoire en C1 ne se joue qu'à une paire de chaussures. Thomas Tuchel, et donc le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, le savent désormais mieux que personne.