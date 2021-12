Ligue des champions: les adversaires les plus probables pour le PSG et Lille en huitièmes

Alors que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions aura lieu lundi prochain, les probabilités ont livré leur verdict: les adversaires les plus probables pour le PSG et Lille sont le Real et Chelsea.

Les calculatrices sont de sorties. Alors que les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions sont connues, le tableau des probabilités a livré son verdict. Pour le PSG, deuxième de son groupe derrière Manchester City, l'adversaire le plus probable au tour suivant est le Real Madrid (19,36%), devant Liverpool, Manchester United et la Juventus (17,86%), sachant que les hommes de Mauricio Pochettino ne peuvent pas affronter Manchester City, qui était dans la même poule, ni Lille, puisque deux clubs d'une même nation ne peuvent pas s'affronter en huitièmes de finale.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder le PSG et Lille en Ligue des champions

Chelsea-Real, l'affiche la plus probable

Pour le LOSC, leader de son groupe devant Salzbourg, l'adversaire le plus probable est Chelsea, champion d'Europe en titre (25,19%), devant l'Atlético, l'Inter et Villarreal, dernier qualifié pour le top 16 (16,18%).

Mais l'affiche la plus probable, toutes équipes confondues, reste un choc entre Chelsea et le Real (31,27%), qui serait un remake de la demi-finale de l'an dernier, où les Blues s'étaient imposés au bout du suspense. A l'inverse, les confrontations les moins probables sont Sporting-Bayern et Ajax-Benfica (11,28%).

Deuxième de son groupe, le PSG s'attend donc à tirer un gros poisson pour les huitièmes de finale (Liverpool, Ajax, Real, Bayern, Manchester United et la Juventus). Il en va de même pour Lille, malgré son statut de premier de groupe. Les deux représentants français seront fixés dès ce lundi 13 décembre à midi (à suivre sur RMC Sport).