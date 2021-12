Ligue des champions: Villarreal dernier qualifié, les adversaires potentiels du PSG et de Lille en huitièmes

Qualifiés mercredi pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, les Lillois attendent désormais le tirage au sort de lundi pour connaître leur futur adversaire. Une équipe s’est ajoutée jeudi soir à la liste des candidats: Villarreal.

Après avoir célébré leur qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions en terminant premiers de leur groupe grâce à leur victoire contre Wolfsburg (3-1), les Lillois se tournent désormais vers la suite de la compétition. Le tirage au sort aura lieu lundi midi et sera diffusé sur RMC Sport.

>> Suivez en direct le tirage au sort de la Ligue des champions sur RMC Sport

Les Lillois pourraient ainsi se retrouver face à l'Atlético de Madrid, le Sporting Potrugal, l’Inter, le Benfica, Chelsea ou Villarreal. Le club espagnol s’est ajouté à la liste jeudi soir. En effet, Villarreal jouait sa place en huitièmes contre l’Atalanta. Programmé la veille, le match a été reporté de 24 heures à cause d'importantes chutes de neige à Bergame.

Les adversaires potentiels du PSG en 8es de finale :

► Liverpool (groupe B)

► Ajax (gr. C)

► Real Madrid (gr. D)

► Bayern Munich (gr. E)

► Manchester United (gr. F)

► Juventus (gr. H)

Les adversaires potentiels de Lille en 8es de finale :

► Atlético (groupe B)

► Sporting (gr. C)

► Inter Milan (gr. D)

► Benfica (gr. E)

► Villarreal (gr. F)

► Chelsea (gr. H)

Villarreal s'en sort contre l'Atalanta

Les joueurs d’Unai Emery se sont imposés ce jeudi en Italie (3-2). Avec trois buts d’avance (doublé de Danjuma et Capoue), ils ont vu l’Atalanta réduire le score en fin de rencontre, avec deux buts inscrits dans le vingt dernières minutes (Malinovskyi 71e et Zapata 80e). Mais un match nul aurait de toute façon suffi aux Espagnols, puisqu’ils comptaient un point de plus au classement avant cette rencontre.

En terminant premiers de leur groupe devant Salzbourg, les Lillois se sont assurés un tirage plus clément, à la différence des Parisiens qui doivent se contenter de la deuxième place, derrière Manchester City. Pour eux, les adversaires potentiels s’annoncent un cran au-dessus (Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern, Manchester United, Juventus).