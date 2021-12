Ligue des champions: les adversaires potentiels pour le PSG et Lille en huitièmes

Il y aura deux représentants français en huitièmes de finale de Ligue des champions. Après le PSG, Lille a validé son billet pour le prochain tour en dominant Wolfsburg (3-1) ce mercredi. Ils connaissent leurs adversaires potentiels.

Mission remplie pour le PSG et le LOSC. Les deux représentants français cette saison en phase de poules de la Ligue des champions ont composté leur billet pour le prochain tour. Si les Parisiens ont dû se contenter de la deuxième place derrière Manchester City, les Dogues ont réussi à faire mieux en terminant en tête de leur poule devant Salzbourg, le FC Séville et Wolfsburg. Une excellente nouvelle en vue du tirage au sort des huitièmes de finale, qui aura lieu le 13 décembre (à suivre sur RMC Sport).

Du lourd pour Paris ?

Deux chapeaux seront formés : l'un avec les huit vainqueurs de groupes (têtes de série) et l'autre avec les huit deuxièmes. Pour rappel, aucune équipe ne pourra affronter une équipe de son propre groupe ou de son pays. Il n’y aura donc pas de PSG-Lille, pas de PSG-City et pas de Lille-Salzbourg. En revanche, Paris pourrait tomber sur du très lourd. Liverpool, l’Ajax Amsterdam, le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United et la Juventus sont les adversaires possibles pour Kylian Mbappé et sa bande.

Lille, de son côté, pourrait défier l’Atlético de Madrid, le Sporting, l’Inter Milan, Benfica, Chelsea, ou une autre équipe qui reste à déterminer et qui sera soit Villarreal, soit l’Atalanta. Après les grosses chutes de neige tombées sur Bergame, le match Atalanta-Villarreal a été décalé à jeudi après-midi. Ces deux clubs se disputeront le dernier billet disponible pour les huitièmes.

Les adversaires potentiels du PSG en 8es de finale :

► Liverpool (groupe B)

► Ajax (gr. C)

► Real Madrid (gr. D)

► Bayern Munich (gr. E)

► Manchester United (gr. F)

► Juventus (gr. H)

Les adversaires potentiels de Lille en 8es de finale :

► Atlético (groupe B)

► Sporting (gr. C)

► Inter Milan (gr. D)

► Benfica (gr. E)

► Atalanta ou Villarreal (gr. F)

► Chelsea (gr. H)