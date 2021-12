VIDEO. Ligue des champions: les doublés de Mbappé et Messi qui permettent au PSG de torpiller Bruges

Le PSG s'est imposé 4-1 face au Club Bruges, ce mardi soir pour la fin de la phase de groupes de la Ligue des champions (sur RMC Sport 1). Kylian Mbappé et Lionel Messi ont chacun inscrit un doublé.

Délesté de toute pression comptable car déjà qualifié pour les huitièmes de finale, mais en quête de confiance après deux nuls consécutifs en championnat, le Paris Saint-Germain a profité de ce match européen sans enjeu pour une prestation convaincante. À l'occasion de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, ce mardi au Parc des Princes, le club de la capitale a surclassé le Club Bruges sur le score de 4-1.

Une démonstration dont le protagoniste a été Kylian Mbappé, auteur d'un doublé express (2e, 7e) et d'une passe décisive pour Lionel Messi (38e). L'Argentin, après quatre matchs de disette, s'est lui aussi offert un deuxième but sur un penalty qu'il a lui-même obtenu (76e).

Mbappé affole encore les stats

Artisan du point sauvé à Lens en sortant du banc, Kylian Mbappé a profité de son retour dans le onze de départ pour devenir le plus jeune joueur (22 ans et 352 jours) à marquer 30 puis 31 buts en Ligue des champions. Il a réussi cette prouesse en seulement 6 minutes et 23 secondes, ce qui s'avère être le deuxième doublé le plus rapide de l'histoire de la compétition (derrière Rodrygo en novembre 2019 avec le Real Madrid). Puis après une impressionnante percée sur l'aile gauche, le champion du monde français a su être très adroit pour mettre Lionel Messi dans des souliers. Ce qui fait qu'il est impliqué sur 51 buts sur les 51 matchs de C1 de sa jeune carrière.

Lui qui s'est tout récemment distingué avec une nouvelle interview très cash sur son avenir, Kylian Mbappé a donc encore une fois démontré qu'il était l'atout indispensable de cette équipe. Une nouvelle preuve qu'il apporte à l'approche du 1er janvier, la fameuse date qui permet à tout joueur en fin de contrat de se mettre librement d'accord avec un autre club en vue de la saison prochaine.

Contrôle total puis relâchement

En septembre, le Club Bruges, à domicile pour l'ouverture de la campagne européenne, avait impressionné en dominant un PSG très bouillon tout au long de la rencontre. Mais cette fois, la formation belge, balayée 5-0 par Leipzig lors de la précédente de journée, n'a presque pas existé en première période. Les Parisiens, avec ce qui est peut-être leur meilleur trio au milieu de terrain (Gueye-Verratti-Wijnaldum), ont été en maîtrise et ont su accumuler les assauts sur la cage de Simon Mignolet. À tel point qu'Idrissa Gueye a pu se permettre une reprise acrobatique (15e). Quelques espaces en défense ont tout de même été laissés ça et là (24e, 37e), mais Gianluigi Donnarumma a rappelé qu'il venait être d'élu meilleur gardien du monde.

Le PSG a cependant manqué une occasion de réaliser une vraie prestation complète. En menant 3-0 à la pause, l'équipe a très clairement levé le pied en seconde période. C'est sans se démener et en profitant d'une perte de balle largement évitable de Gueye que Mats Rits a réduit l'écart pour le Club Bruges (68e).

Bruges lanterne rouge

Mais avec la sortie sur blessure de Nuno Mendes - alors que Sergio Ramos et Neymar occupent déjà l'infirmerie - et le fait que la tête du groupe était assurée à Manchester City, les Parisiens n'avaient guère de raison de faire du zèle. Pour les Belges, pas de regret pour la troisième place: le RB Leipzig, maître de son destin, s'est imposé 2-1 contre Manchester City, ce qui lui permet d'accéder aux barrages de la Ligue Europa.

Avec cette deuxième place, le PSG ne sera pas tête de série pour le tirage au sort des huitièmes de finale. Celui-ci aura lieu le 13 décembre. Les matchs aller sont programmés au 15-16 ou 22-23 février, tandis que les affiches retour se disputeront les 8-9 ou 15-16 mars.