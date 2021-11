Ligue des champions: les clubs qui peuvent se qualifier pour les huitièmes ce mardi

Quatre équipes ont déjà validé leur billet pour la phase à élimination directe qui débutera en février, et cinq autres pourraient les rejoindre dès ce mardi.

Groupe E: première balle de match pour le Barça

Dans un groupe dominé par l’ogre bavarois, le FC Barcelone a "une opportunité en or" de rejoindre le Bayern Munich en huitièmes de finale. Pour cela, l’équipe de Xavi doit prendre sa revanche face au Benfica après le cinglant revers à Lisbonne (3-0) au match aller. Mais la formation lisboète, troisième de son championnat avec une seule défaite en onze journées, ne sera pas facile à manœuvrer. "Ils ont une super équipe, un super coach, des joueurs très physiques, surtout devant", a prévenu Xavi. "Mais nous sommes prêts à relever le défi".

Groupe F: Carrick peut frapper fort d’entrée

"Regarder le passé ne sert à rien", a averti Carrick, tout juste promu entraîneur de Manchester United après le limogeage du Norvégien Ole Gunnar Solskjaer. L’ancien milieu de terrain, qui appartenait au staff de Solskjaer, s’est vu confier un énorme défi à relever, celui de préparer une équipe meurtrie pour un match capital de C1, en seulement trois jours. Mais les faits sont là, rarement brillante, souvent sauvée par un homme, Cristiano Ronaldo, son équipe a l’occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Manchester United sortira de la phase de poules s'il gagne sur le terrain de Villarreal.

Villarreal peut d’ailleurs en faire de même si, à l’inverse, le club d’Unai Emery l'emporte face à Manchester en renversant la différence particulière entre les deux équipes (MU a gagné le match "aller" 2-1) ou, quel que soit le score de son succès sur le club anglais, si l'Atalanta Bergame ne gagne pas sur le terrain des Young Boys de Berne. En résumé, les deux clubs qui s’affrontent ce soir, Manchester United et Villarreal, peuvent se qualifier en même temps pour les huitièmes de finale.

Groupe G: Salzbourg aux portes d’un exploit

Parmi les douze clubs qui ont l’occasion d’obtenir le précieux sésame pour les huitièmes de finale lors de la 5e et dernière journée, disputée mardi et mercredi, figure Salzbourg. Leader de son groupe, le club autrichien peut se qualifier s’il gagne à Lille, et ainsi permettre au jeune technicien allemand Matthias Jaissle de réaliser le plus grand exploit de sa jeune carrière d’entraîneur. Le RB Salzbourg ne s’est jamais qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition reine. Il s’agirait d’une première.

Groupe H: Chelsea en passe de se qualifier

Face à la Juventus Turin, qui l’avait dominé à l’aller, Chelsea voudra assurer non seulement assurer la qualification, mais également la première de ce groupe H. Elle est pour l’instant possédée par la Vieille Dame, invaincue (quatre victoires) et déjà qualifiée. Chelsea peut se qualifier sans gagner s'il ne perd pas contre la Juve, et même en cas de défaite si dans le même temps le Zenit Saint-Pétersbourg ne bat pas Malmö.